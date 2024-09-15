ملامح جديدة لـ مسلسل ياسمين صبري في رمضان 2025.. تفاصيل

تستعد الفنانة ياسمين صبري لتصوير مسلسلها الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم " ضل حيطة", الذي كان اسمه الأميرة ،ومن المقرر ان ينافس في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025،وعلى هذا الصدد يستعرض الموجز التفاصيل في سطور.

ياسمين صبري

تفاصيل مسلسل ضل حيطة لـ ياسمين صبري

تكون أحداث مسلسل ضل حيطة لـ ياسمين صبري ،في إطار اجتماعي تشويقي، ومكون من 30 حلقة، هو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مهما سليم ، وتواصل الشركة المنتجة على قدماً وساق لـاستكمال باقي فريق العمل لبدء تصوير المسلسل قريباً.

آخر أعمال ياسمين صبري

ومن المعروف أن شاركت الفنانة ياسمين صبري في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل أطلق عليه صناعه اسم" رحيل "

مسلسل رحيل درات أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، إذ ظهرت ياسمين خلال الأحداث بشخصية مهندسة تمر حياتها بالعديد من الأزمات .

مسلسل رحيل مكون من 15 حلقة ،وتم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الماضي، وشارك في البطولة مع الفنانه ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، محمد مهران، مي القاضي، لبنى ونس، وحازم سمير، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج محمد عبدالسلام.

آخر أعمال ياسمين صبري على شاشات السينما



وشاركت الفنانة ياسمين صبري في بطولة فيلم أبو نسب وشاركها البطولة الفنان مع محمد إمام وماجد الكدواني، وعُرض في ديسمبر الماضي، ضمن موسم أفلام رأس السنة.

ودارت أحداث فيلم أبو نسب في إطار أكشن كوميدي ، وظهرت خلاله ياسمين شخصية لايف كوتش، تعيش قصة حب مع محمد إمام تنتهي بالزواج، فيما يمر الثنائي بالعديد من الأزمات بسبب تاريخ والد ياسمين الإجرامي والذي يقدم دوره ماجد الكدواني ضمن العمل.

أبو نسب، من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيكو وشيرين رضا وماجد المصري ومحمد ثروت وأحمد فهيم، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

كما شاركت الفنانة ياسمين صبري في بطولة. مسلسل البعبع مع الفنان أمير كرارة، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى الماضي،

والفيلم من نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، وضم باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، محمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

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