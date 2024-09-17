الحق مشوارك.. الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. تصدر البحث عن الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، محرك البحث جوجل، حيث يهتم كثير من المصريين بمتابعة الحالة المرورية، وذلك حتى يتثنى لهم تفادي الزحام خلال ساعات الذروة، خاصة العاملين والموظفين الذاهبين إلى أعمالهم.

الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر

وتشهد الحالة المرورية، اليوم الثلاثاء، 17 سبتمبر، تكدسًا مروريًا، وتباطؤ في حركة المرور بكافة الطرق والمحاور والطرق السريعة، والميادين الرئيسية والطريق الدائري، وسط تواجد أمني مكثف، لتأمين حركة سير المركبات.

ما تشهد محافظتي القاهرة والجيزة الآن والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية كثافة مرورية عالية، وسط تكثيف الإدارة العامة للمرور جهودها، تسهيلًا على المواطنين لتجنب الازدحامات المروية.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي متابعة الحالة المرورية علي كافة الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

الحالة المرورية اليوم الثلاثاء

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

وشهدت الحالة المرورية بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، زحامًا مروريًا بالميادين والمحاور العامة، وسط تواجد أمنى في معظم الميادين الرئيسية.

ويشهد كوبري أكتوبر حالة من الكثافة المرورية العالية وكذلك شارع رمسيس فيما تقل هذه الكثافة تدريجياً إلى أن نصل إلى منتصف كوبري غمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو للمتجهين إلى حي المهندسين كثافة مرورية.

ويشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر تكدسًا مروريًا حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافة نسبية عند منطقة «الوايلي» وصولاً لكوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، والمتجة إلى المؤسسة سيجد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات.

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

وشهدت حركة المرور بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، تباطؤ في حركة سير السيارات، كما شهد شارع الهرم الرئيسى تباطؤ فى حركة السيارات بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو انفاق والزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

وظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

فيما شهد محور 26 يوليو والطريق الدائرى وطريق الأتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولا لشارع النيل السياحي انتظام في حركة سير السيارات.

الحالة المرورية اليوم الثلاثاء

ومن جانبها، وظفت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة المرورية، على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

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