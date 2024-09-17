خبراء ومسئولين يبحثون مستقبل التحول الرقمي في الجامعات العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (تفاصيل)

استضافت الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم مؤتمر "الجامعات الرقمية في العالم العربي 2024"، والذي يستمر حتى 18 سبتمبر 2024، والذي يقام تحت عنوان "الابتكار من أجل التعليم العالي الرقمي المستدام"، بالتعاون مع مؤسسة تايمز للتعليم العالي Times Higher Education وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية، ويتناول المؤتمر فرص وتحديات التحول الرقمي في التعليم العالي ويستكشف الاعتبارات الأخلاقية والقضايا المتعلقة بالإتاحة.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يُقام فيها هذا الحدث في مصر، حيث تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة أكثر من 300 ممثل من قادة التعليم العالي من أكثر من 24 دولة من أربع قارات، بما في ذلك 150 من القيادات الجامعية، وقيادات الصناعة والأعمال والباحثين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم.

مؤتمر الجامعات الرقمية في العالم العربي 2024

ويستعرض الموجز خلال هذا التقرير تفاصيل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

تطوير استراتيجيات التحول الرقمي في الجامعات

وقال الدكتور أحمد دلال ، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن مناقشات المؤتمر تهدف إلى تطوير الاستراتيجيات لـ التحول الرقمي في التعليم العالي حيث تتسم بالشمول والكفاءة والتأثير وتراعي السياقات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضاف دلال ، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي حضرها “الموجز” ، "يجب أن ننتقي مبادرات التحول الرقمي التي تتمشى مع السياقات الخاصة بمنطقتنا، والتي تواجه تحديات جيوسياسية واقتصادية وبيئية متزايدة للتنمية المستدامة، فضلاً عن التفاوت الكبير في الدخل والقدرة على الوصول إلى الموارد".

دور وزارة التعليم العالي في دعم التحول الرقمي والابتكار

وقال الدكتور حسام عثمان مستشار وزير التعليم العالي للتحول الرقمي والابتكار، أن هناك تحول جديد لدى الوزارة لذا نحاول الدمج بين دور التحول الرقمي في دعم الابتكار .

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن وزارة التعليم العالي ترى أن التحول الرقمي أصبح يحدد المهارات والقدرات الخاصة بالجامعات وتعمل الآن على دعم التشغيل الذكي والإدارة الذكية داخل الجامعات، والأخذ في عين الاعتبار الوضع الحالي للابتكار .

وأكد عثمان أنه من الضروري العمل على جمع البيانات والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وماهي الأمور القابلة للإدارة من خلال الاستناد على الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن نعزز التعاون بين المجتمع والجامعات من أجل أن تكون قادرة على البحث وأن يكون لديها التحول الرقمي الخاص بها وأن يتم تحقيق الاستدامة الاقتصادية .

تعميم فكر الاستدامة في المناهج التعليمية في الجامعات العربية

وقال الدكتور عمرو سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، أن الاتحاد يعمل على تعميم فكر الاستدامة في المناهج التعليمية من خلال مبادرة وطنية تم وضعها من قبل جامعة الدول العربية وهي شجعت الجامعات على تضمين أهداف التنمية المستدامة في مناهجها، والجامعات بدأت ترصد تحقيق هذه الأهداف وتعزيز الأنشطة التي تؤدي لتحقيقها.

وأشار سلامة خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، أن مصر اثبتت أنها تستطيع التعامل مع التحول الرقمي في التعليم بصورة جيدة خلال فترة كورونا ، مشيرا إلى أن 95% من الدول تعمل الآن على التحول إلى التعليم الرقمي بصورة سريعة ، لافتا إلى أن جامعة المنصورة في مصر مثالا على ذلك، وهي مستعدة للتحول الرقمي بمساعدة بنك المعرفة .

وقالت شارلوت كولز، مديرة الشراكات والفعاليات المشتركة بمؤسسة تايمز للتعليم العالي أن مؤتمر الجامعات الرقمية في العالم العربي يهدف إلى عرض الابتكار في التعليم وتقديم أمثلة عملية للتحول الرقمي من جميع أنحاء المنطقة، معربة عن سعادتها بتنظيم المؤتمر بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، المؤسسة الرائدة في قيادة التغيير وتمكين الجيل القادم من الدارسين".



يجمع الحدث أكثر من 60 متحدثًا يشاركون في مناقشات متعمقة، ويتبادلون المعرفة، ويحللون دراسات حالة قائمة على البيانات حول تأثير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوكمة في التعليم العالي.

وتشمل المناقشات كيف يمكن للتحول الرقمي دعم الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور القيادات الجامعية في قيادة وإدارة التحول الرقمي للجامعات، ونموذج التعلم المُدمج الأمثل لتحقيق التوازن الصحيح بين التعلم وإمكانية الوصول للجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوقعات الطلاب من الجامعات الرقمية، وجودة التعلم عبر الإنترنت، وتطوير مهارات الطلاب لضمان محو الأمية الرقمية، والإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم العالي، والنزاهة الأكاديمية في عصر الذكاء الاصطناعي، ومستقبل العمل في ضوء التحول الرقمي والنظم القائمة والمستقبلية لاعتماد الدورات الجامعية عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستقطب المؤتمر متحدثين وحضور من العديد من أبرز الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والوزارات والهيئات، بما في ذلك الجامعة الأمريكية في القاهرة، وجامعة عجمان، وجامعة الأخوين في إفران، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأردن، وجامعة نيويورك أبوظبي، والجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية، وجامعة إكستر، وجامعة أبوظبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، والجامعة اللبنانية الأمريكية، وكلية التربية الدنماركية، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومؤسسة تايمز للتعليم العالي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، واتحاد الجامعات العربية، والمجلس الثقافي البريطاني، وماكميلان ليرنينج، ومؤسسة عبد الله الغرير، والعديد من المؤسسات الأخرى.

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