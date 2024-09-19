اعرف أسعار السيراميك والبورسلين اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 في الأسواق المصرية

شهدت أسعار السيراميك والبورسلين اليوم، الخميس 19 سبتمبر 2024، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، ويعتبر السيراميك من المواد الأساسية لتشطيب الأرضيات والجدران, ومن الخيارات المفضلة في البناء والتجديد بفضل مظهره الجمالي، متانته، وسهولة تنظيفه.

أسعار السيراميك والبورسلين

تسعرض جريدة “الموجز” خلال السطور أسعار السيراميك والبورسلين اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024, وفقًا لمعارض السيراميك في مصر, وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار البورسلين



تعددت أنواع البورسلين المتاحة في السوق، وجاءت أسعارها كالتالي:

بورسلين مزخرف للأرضيات: 164 جنيهًا للمتر المربع.

لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر: 192 جنيهًا.

بلاط بورسلين مموج للأرضيات: 192 جنيهًا.

بورسلين منقط للأرضيات: 203 جنيهات للمتر.

بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات: 209 جنيهات.

بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات: 209 جنيهات.

أسعار السيراميك اليوم

تعددت أنواع السيراميك في السوق المصري, من حيث الجودة والشكل والنوع وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار السيراميك فرز أول:

سيراميك الجوهرة: 172 جنيهًا.

سيراميك كليوباترا (أرضيات): 144 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 116 جنيهًا.

سيراميك إينوفا: 95 جنيهًا.

سيراميك عادي كسر: 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثاني:

أسعار السيراميك

سيراميك أرضيات إينوفا: 75 جنيهًا.

سيراميك آرت (أرضيات بترفلاي): 130 جنيهًا.

سيراميكا الجوهرة: 145 جنيهًا.

سيراميك عادي: 65 جنيهًا.

سيراميك رويال: 135 جنيهًا.

سيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا.

سيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث:

أسعار السيراميك

سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا.

سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا.

سيراميك رويال: 63 جنيهًا.

سيراميك عادي: بين 45 و55 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا.

أسعار الأرضيات والحائط:

سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية: بين 150 و155 جنيهًا.

سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركية: 180 جنيهًا.

أسعار الأرضيات الليزر: 210 جنيهات.

سعر حائط المطبخ الليزر: 240 جنيهًا.

أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا: بين 250 و300 جنيه.

الفرق بين السيراميك والبورسلين

يصنع السيراميك من الطين ويتكون من طبقتين، الوجه والظهر، مما يجعله أقل مقاومة للأحمال والاحتكاك مقارنةً بالبلاط الآخر, بينما يُصنع البورسلين من رمل الرخام أو الجرانيت، ويتكون من عجينة واحدة، مما يمنحه مقاومة أعلى واحتكاكًا أفضل، كما أن سطحه يكون أكثر خشونة وسمكه أكبر، مما يجعله أغلى من السيراميك.

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