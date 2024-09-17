سعر السيراميك في مصر اليوم الثلاثاء 17 سبمتمبر 2024.. اعرف المتر بكام

يشغل سعر السيراميك في مصر اليوم الثلاثاء 17 سبمتمبر 2024، اهتمام العديد من المواطنين والمستثمرين في مصر، نظراً لأهمية السيراميك كأحد أكثر المواد استخدامًا في تشطيبات المنازل والمباني التجارية، حيث يسجل استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، ونستغرض لكم في السطور التالية سعر متر السيراميك، مع تأثر الأسعار بالعوامل الاقتصادية والسياسية العالمية والمحلية، يسعى العديد إلى معرفة آخر التحديثات بشأن الأسعار.

سعر السيراميك اليوم

وترصد جريدة “الموجز” أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 17 سبمتمبر 2024, وفقًا لمعارض السيراميك في مصر.

سعر متر السيراميك من البورسلين

تنوعت أسعار البورسلين لتشمل:

بورسلين مزخرف للأرضيات بسعر 164 جنيهًا للمتر المربع.

لوح بورسلين بسمك 192 ملليمتر بسعر 192 جنيهًا.

بلاط بورسلين مموج بسعر 192 جنيهًا.

بورسلين منقط بسعر 203 جنيهات للمتر.

بورسلين مموج من نوع بيرويا بسعر 209 جنيهات.

بورسلين من نوع الشاطئ بسعر 209 جنيهات.

متوسط أسعار السيراميك

سجلت الأسعار كما يلي:

تراوح سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 و155 جنيهًا.

بلغ سعر الأرضيات الباركية 180 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات.

وصل سعر حائط المطبخ الليزر إلى 240 جنيهًا.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 و300 جنيه.

سعر متر السيراميك فرز أول

جاءت أسعار السيراميك فرز أول كالتالي:

سيراميك الجوهرة: 172 جنيهًا.

سيراميك كليوباترا: 144 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 116 جنيهًا.

سيراميك إينوفا: 95 جنيهًا.

سيراميك عادي كسر: 85 جنيهًا.

سعر متر السيراميك فرز ثاني

بدأت أسعار السيراميك فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا, وجاءت الأسعار كما يلي:

سيراميك إينوفا: 75 جنيهًا.

سيراميك آرت بترفلاي: 130 جنيهًا.

سيراميكا الجوهرة: 145 جنيهًا.

سيراميك رويال: 135 جنيهًا.

سيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا.

سيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 105 جنيهات.

سعر متر السيراميك فرز ثالث

سجلت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 و121 جنيهًا، وجاءت كما يلي:

سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا.

سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا.

سيراميك رويال: 63 جنيهًا.

سيراميك عادي: بين 45 و55 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا.

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