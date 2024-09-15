"لو هتشطب".. سعر السيراميك اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 في مصر

يُعد سعر السيراميك من الموضوعات التي تثير اهتمام العديد من المواطنين والمستثمرين في مصر، نظراً لأهمية السيراميك كأحد أكثر المواد استخدامًا في تشطيبات المنازل والمباني التجارية, مع تأثر الأسعار بالعوامل الاقتصادية والسياسية العالمية والمحلية، يسعى العديد إلى معرفة آخر التحديثات بشأن الأسعار.

سعر السيراميك اليوم

استقر سعر السيراميك اليوم، وهو من الخيارات المفضلة لتشطيب الأرضيات والحوائط بفضل مظهره الجذاب ومتانته وسهولة تنظيفه, تتأثر الأسعار بجودة المواد الخام، تكلفة التصنيع، التصاميم والألوان المتاحة، وحجم البلاطة والشركة المصنعة, وترصد جريدة “الموجز” أسعار السيراميك اليوم الأحد 15-9-2024, وفقًا لمعارض السيراميك في مصر.

أسعار متر السيراميك

تفاوتت أسعار السيراميك وفقًا للمواصفات السابقة، وتراوحت أسعار السيراميك المحلي بجودة جيدة بين 50 و100 جنيه للمتر المربع، في حين تجاوزت أسعار السيراميك المستورد الفاخر 300 جنيه للمتر، خاصة إذا كان السيراميك بتصاميم خاصة أو مصنوعاً باستخدام تقنيات متقدمة.

سعر متر السيراميك من البورسلين

تنوعت أسعار البورسلين لتشمل:

سعر السيراميك اليوم

بورسلين مزخرف للأرضيات بسعر 164 جنيهًا للمتر المربع.

لوح بورسلين بسمك 192 ملليمتر بسعر 192 جنيهًا.

بلاط بورسلين مموج بسعر 192 جنيهًا.

بورسلين منقط بسعر 203 جنيهات للمتر.

بورسلين مموج من نوع بيرويا بسعر 209 جنيهات.

بورسلين من نوع الشاطئ بسعر 209 جنيهات.

متوسط أسعار السيراميك

سجلت الأسعار كما يلي:

تراوح سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 و155 جنيهًا.

بلغ سعر الأرضيات الباركية 180 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات.

وصل سعر حائط المطبخ الليزر إلى 240 جنيهًا.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 و300 جنيه.

سعر متر السيراميك فرز أول

جاءت أسعار السيراميك فرز أول كالتالي:

سيراميك الجوهرة: 172 جنيهًا.

سيراميك كليوباترا: 144 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 116 جنيهًا.

سيراميك إينوفا: 95 جنيهًا.

سيراميك عادي كسر: 85 جنيهًا.

سعر متر السيراميك فرز ثاني

بدأت أسعار السيراميك فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا, وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر السيراميك اليوم

سيراميك إينوفا: 75 جنيهًا.

سيراميك آرت بترفلاي: 130 جنيهًا.

سيراميكا الجوهرة: 145 جنيهًا.

سيراميك رويال: 135 جنيهًا.

سيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا.

سيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 105 جنيهات.

سعر متر السيراميك فرز ثالث

سجلت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 و121 جنيهًا، وجاءت كما يلي:

سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا.

سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا.

سيراميك رويال: 63 جنيهًا.

سيراميك عادي: بين 45 و55 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا.

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