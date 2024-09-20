هل المرور يعمل يوم السبت ؟.. اعرف المواعيد الرسمية قبل ما تروح

هل المرور يعمل يوم السبت ؟.. يتساءل الكثير من المواطنين عن مواعيد عمل الإدارات المرورية، خاصةً في أيام العطلة الأسبوعية، مثل يوم السبت.

هل المرور يعمل يوم السبت ؟

ويقدم لكم موقع الموجز، الاجابة عن السؤال المتدوال هل المرور يعمل يوم السبت ؟، كما سنقدم لكم دليلًا شاملًا حول مواعيد عمل المرور في مصر، وما هي الخدمات التي تقدمها هذه الإدارات خلال أيام العمل الرسمية وأيام العطلات.

هل المرور بيشتعل يوم السبت

وفقًا لـ وزارة الداخلية، فإن المرور تعمل طوال الأسبوع ماعدا يوم الجمعة الاجازات الرسمية التي تعلن عنها الحكومة.

طريقة تجديد رخصة القيادة أون لاين

الخطوة الأولى هي أن يدخل المواطن على بوابة المرور عبر موقع وزارة الداخلية، من خلال الضغط على هذا الرابط.. هنــــــــــــــــا.

الخطوة الثانية، هي أن يتم إرفاق صور البطاقة الشخصية الخاصة بك، أو أي مستند رسمي يؤكد شخصية طالب خدمة تجديد رخصة القيادة.

الخطوة الثالثة هي تقديم 3 صور شخصية للسائق بخلفية بيضاء.

الخطوة الرابعة تقديم شهادة باطنة وأخرى طبية خاصة بالنظر، صادرة من مستشفى حكومي، تؤكد أن المواطن يتمتع بصحة جيدة.

الخطوة الخامسة هي تقديم صورة ضوئية من رخصة القيادة الخاصة المنتهية، بالإضافة إلى تقديم شهادة براءة ذمة خاصة بمخالفات السائق صادرة من نيابة المرور.

شروط استخراج رخصة قيادة سيارة أول مرة

1- ألا يقل سن المتقدم على الرخصة عن 18 سنة.

2- ألا يكون صادر ضده حكم قضائي أو جنحه مخلة بالشرف .

3- تقديم تحليل مخدرات مختوم من جهة حكومية تؤكد سلبية المتقدم من تناول المواد المخدرة.

رسوم استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة

1- 615 جنيها رسوم الضريبة شاملة رسوم التامين وتنمية موارد الدولة.

2- 285 جنيها للكشف الطبي وفصيلة الدم داخل وحدة المرور.

3- 105 جنيها لاستمارة البيانات.

4- 60 جنيها للملف وحافظة للرخصة قمتها.

5- 40 جنيها لطلب نموذح 256.

6- 15 جنيها رسوم طابع شرطة يتم الحصول عليه من المرور.

7- 30 جنيها رسوم إجراء اختبار إشارات.

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