استعلام مخالفات المرور 2024 مجانًا.. ادفع غرامتك من البيت

استعلام مخالفات المرور 2024 مجانًا.. مع التطور التكنولوجي أصبح الاستعلام عن مخالفات المرور أمرًا سهلاً وسريعًا، ويمكنك القيام به مجانًا من خلال العديد من القنوات الإلكترونية.

استعلام مخالفات المرور 2024 مجانًا

يقدم لكم موقع الموجز، استعلام مخالفات المرور 2024 مجانًا، فيساعدك الاستعلام عن المخالفات على التأكد من سداد جميع المخالفات المستحقة عليك، وتجنب أي مشاكل قانونية.

لا يفوتك طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة .. الرابط والخطوات

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2024

1- ادخل على الموقع الإلكتروني لـ بوابة المرور الإلكترونية، من هنــــــــــــــــــا.

2- اضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

3- قم بالضغط على كلمة استمرار.

4- اختر ما بين إدخال رقم الرخصة أو إدخال الحروف الموجودة على اللوحة.

5- في حال اختيارك لرقم الرخصة يتعين عليك اختيار المحافظة.

6- ستظهر لك قيمة المخالفات المرورية التي عليك دفعها.

استعلام مخالفات المرور 2024 مجانًا

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

1- ادخل على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

2- اضغط على «خدمات المرور».

3- ستظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية، قم بالنقر عليها.

4- اختر خدمة سداد المخالفات المرورية والسداد الإلكتروني من خلال البطاقات الائتمانية.

5- اضغط على زر «الدفع» و«استمرار».

6- اضغط على «إرسال الطلب» وستظهر لك تفاصيل السداد.

7- قم بتسجيل تفاصيل البطاقة الائتمانية وستظهر لك خانة بمبلغ الدفع.

استعلام مخالفات المرور 2024 مجانًا

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

1- ادخل على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنــــــــــــــــــــا.

2- اضغط على «خدمات المرور».

3- ستظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية، قم بالنقر عليها.

4- اختر خدمة سداد المخالفات المرورية والسداد الإلكتروني من خلال البطاقات الائتمانية.

5- اضغط على زر «الدفع» و«استمرار».

6- اضغط على «إرسال الطلب» وستظهر لك تفاصيل السداد.

7- قم بتسجيل تفاصيل البطاقة الائتمانية وستظهر لك خانة بمبلغ الدفع.

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غرامات مخالفات المرور 2024

استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة: بين 100 و500 جنيه.

قيادة السيارة بدون رخصة: بين 1000 و3000 جنيه.

القيادة تحت تأثير المخدرات: بين 5000 و10000 جنيه.

تجاوز السرعات المحددة: بين 100 و3000 جنيه.

التوقف العمد على الجسور: بين 100 و500 جنيه.

تجاهل تعليمات ضباط المرور: بين 200 و500 جنيه.

عدم اتباع المسار المحدد للمركبة: بين 100 و500 جنيه.

مخالفة إشارات المرور: بين 100 و2000 جنيه.

مخالفات اللوحات المعدنية: بين 100 و1500 جنيه مصري، لمخالفات مثل تخريب اللوحات المعدنية وتغيير لونها وعدم تركيبها، أو استخدام لوحات غير مخصصة للمركبة.

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