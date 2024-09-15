الاستعلام عن المخالفات المرورية وكيفية تجنبها.. دليل شامل للسائقين

الاستعلام عن المخالفات المرورية وكيفية تجنبها.. أصبحت السيارات جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ومع تزايد أعداد السيارات على الطرق، تزداد أيضًا المخالفات المرورية، مما يطرح تساؤلات عديدة حول كيفية الاستعلام عن هذه المخالفات وكيفية تجنبها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية وكيفية تجنبها

يقدم لكم موقع الموجز، الاستعلام عن المخالفات المرورية وكيفية تجنبها، حيث تلعب التوعية المرورية دورًا حاسمًا في الحد من المخالفات المرورية وتحسين السلامة على الطرق.

الاستعلام عن المخالفات المرورية وكيفية تجنبها

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم السيارة من خلال الدخول إلى موقع النيابة العامة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

اختر خدمات المرور.

حدد أيقونة «الاستعلامات».

اضغط على «استمرار».

تظهر أمامك صفحة ويب جديدة تخيرك بين البحث عن مخالفات السيارات برقم لوحة المركبة فقط أو حروف وأرقام.

أدخل رقم اللوحة (حروف فقط أو بالحروف والأرقام) في الخانات المحددة.

يظهر أمامك صفحة جديدة تتطلب إدخال البيانات الأساسية لرخصة السيارة الحالية، والتي تتضمن (الرقم القومي- رقم الهاتف).

ثم اضغط على «تفاصيل المخالفات».

تظهر قيمة المخالفات المسجلة على سيارتك.

وبعد معرفة المخالفات يمكن لصاحب المركبة الاختيار بين التظلم على مخالفات السيارة أو دفعها «أونلاين»، وذلك باستخدام بطاقات الائتمان أو من خلال شركات التحصيل.

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خطوات التظلم على مخالفات المرور 2024

أولًا الدخول لموقع النيابة العامة.

ثانيا اختيار خدمات المرور.

ثالثا اختيار «التظلمات».

رابعا اضغط على زر «استمرار».

خامسا اختر التظلم على «رخص المركبات (السيارات)».

تظهر أمامك صفحة للاستعلام عن المخالفات، وبعد الاستعلام عنها وظهور جميع المخالفات المستحقة، حدد المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، ثم حدد سبب التظلم.

سادسا اضغط على «تظلم».

الاستعلام عن المخالفات المرورية وكيفية تجنبها

غرامات مخالفات المرور

استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة: غرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه.

القيادة بدون رخصة: غرامة تتراوح بين 1000 و3000 جنيه.

القيادة تحت تأثير المخدرات: غرامة تتراوح بين 5000 و10000 جنيه.

تجاوز السرعات المحددة: غرامة تتراوح بين 100 و 3000 جنيه.

التوقف عمدًا على الجسور: غرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه.

تجاهل تعليمات ضباط المرور: غرامة تتراوح بين 200 و500 جنيه.

عدم اتباع المسار المحدد للمركبة: فإن الغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه.

مخالفة إشارات المرور: غرامة تتراوح بين 100 و2000 جنيه.

مخالفات اللوحات المعدنية: غرامة تتراوح بين 100 و1500 جنيه، تشمل تخريب اللوحات المعدنية، تغيير لونها، عدم تركيبها، أو استخدام لوحات غير مخصصة للمركبة.

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خدمات المرور الالكترونية

تجديد رخصة القيادة.

غرامات المرور.

تجديد رخصة السيارة اونلاين.

بدل فاقد رخصة القيادة.

غرامات المرور.

دفع مخالفات المرور اونلاين.

اصدار ملصق الكتروني.

بدل فاقد رخصه القيادة.

أسرع طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية "أون لاين" من منزلك

وأنت في بيتك .. كيفية الاستعلام برقم لوحة السيارة عن المخالفات المرورية