الآن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024.. رابط الاستعلام والخطوات

تساءل العديد من المواطنين عن رابط وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024، وذلك لمعرفة المخالفات التي عليهم وكيفية الاستعلام عنها.

وتوفر خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024، الوقت والمجهود على المواطنين بدون اللجوء إلى طوابير الانتظار أو التوجه لمكاتب المرور أو نيابات المرور حيث تستطيع إجرائها عن طريق الإنترنت.

كيف يتم سداد مخالفات المرور؟

يمكن سداد مخالفة المرور أون لاين، من خلال إتباع الخطوت التالية:

من موقع النيابة العامة اختر خدمات المرور.

اضغط على الدفع.

اختر بين الدفع أون لاين.

حدد الرخصة المراد دفع مخالفتها «المركبة- القيادة».

أدخل البيانات المطلوبة.

اضغط على إجمالي المخالفات.

بعد ظهور قيمة المخالفات المستحقة أدخل بيانات الكارت لسداد قيمة المخالفة.



رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي خطوات الاستعلام عن خطوات مخالفات رخص المركبات كالتالي:

أدخل إلى موقع النيابة العامة من هنـــا.

- اختر خدمات المرور.

- حدد أيقونة الاستعلامات.

- اضغط على أيقونة استمرار.

- اضغط على الاستعلام عن مخالفات (رخص السيارة).

-تظهر صفحة ويب جديدة تخيرك بين البحث عن مخالفات السيارات برقم اللوحة فقط أو حروف وأرقام.

-ادخل رقم اللوحة (حروف فقط أو حروف وأرقام) في الخانات المحددة.

-تظهر أمامك صفحة جديدة تتطلب إدخال البيانات الأساسية للرخصة الحالية والتي تتضمن (الرقم القومي- رقم الهاتف).

-اضغط على (تفاصيل المخالفات).

-يظهر أمامك قيمة المخالفات المسجلة على سيارتك.

-بعد معرفة المخالفات يمكن الاختيار بين التظلم على المخالفات أو دفعها أونلاين وذلك باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بك أو من خلال شركات التحصيل.

الجدير بالذكر، أن الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2024 إلكترونيًا، أحد أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة وخاصة النيابة العامة ضمن خطة مصر الرقمية لتقديم أفضل خدمات للمواطنين في منتهى السهولة واليسر كأحد الخدمات التي تليق بالجمهورية الجديدة.

استعلام مخالفات السيارات

ما هي حالات سحب الرخص من السائق؟

حدد قانون المرور الحالى، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص ( الرخص)من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات اثناء السير بالطرق، وهي كالتالي:

- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.

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