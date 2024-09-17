يريد الكثير من المواطنين معرفة طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة فى مصر وزارة الداخلية، وذلك تسهيلًا على المواطنين من الذهاب إلى إدارة المرور للاستعلام، حيث أتاحت إدارة المرور طرق سهلة عبر الانترنت للاستعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة.



كيف استعلم عن مخالفات المرور رخص القيادة؟

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة فى مصر:



-الدخول على موقع النيابة العامة من هنــــــا.

-اضغط على كلمة استمرار من خانة الاستعلامات.

-اكتب أرقام رخصة القيادة الخاصة بك.

-اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

ستظهرلك مجموعة المخالفات الخاصة بك فورًا.





كيفية دفع مخالفات المرور برقم السيارة

- الدخول إلى موقع النيابة العامة المصرية السابق ذكره.

- الدخول إلى خدمات نيابات المرور.

- اختيار أيقونة التصالح الفوري.

- اختيار مخالفات رخص المركبات.

- إدخال بيانات رقم لوحة السيارة بالأرقام أو الحروف.

- تظهر قيمة المخالفات.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

- إدخال رقم الهاتف المحمول.

- طباعة إيصال الدفع بعد قبول العملية.

- يظهر سداد المخالفات على سيستم المرور.

لجدير بالذكر، أن الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2024 إلكترونيًا، أحد أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة وخاصة النيابة العامة ضمن خطة مصر الرقمية لتقديم أفضل خدمات للمواطنين في منتهى السهولة واليسر كأحد الخدمات التي تليق بالجمهورية الجديدة.





دفع مخالفات المرور برقم السيارة

أوراق استخراج رخصة مركبة أول مرة

- أصل الفاتورة الضريبية الصادرة من البائع.

- إحضار مستند يثبت موافقة هيئة التنمية الصناعية إذا كانت المركبة صناعة محلية.

-شهادة بيانات من أصل الإفراج الجمركي، إذا كانت المركبة مستوردة من الخارج.

-استعلام أمني من وحدة البحث الجنائي.

شروط استخراج رخصة مركبة

-سدد رسوم التأمين الإجباري باسم مالك المركبة بالمدة الترخيص المطلوبة.

-سداد الضرائب والرسوم، وهي تحدد وفقا للسعة اللترية لكل سيارة.



ما هي الأوراق المطلوبة لتجديد الرخصة؟

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- نموذج من المرور كطلب تجديد رخصة السيارة الملاكي.

3- دفع قمة التأمين الإجباري .

4- شراء ملف خاص بالتجديد حسب مدة الترخيص.

5- سداد قيمة الضرائب والرسوم.

6- تحقيق الأمن والمتانة.

7- حقيبة إسعافات أولية، وطفاية الحريق.





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