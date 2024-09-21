رئيس الوزراء: نتوقع وصول صادرات مصر الدوائية إلى 3 مليارات دولار في 2030

رئيس الوزراء.. قام الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، الموافق 21 سبتمبر 2024، بجولة تفقدية لـ 4 مصانع أدوية بمدينة 6 أكتوبر.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل جولة رئيس الوزراء التفقدية لـ 4 مصانع أدوية بمدينة 6 أكتوبر، وأبرز التصريحات التي أدلي بها.

رئيس الوزراء يتفقد 4 مصانع أدوية بمدينة 6 أكتوبر

رئيس الوزراء يتفقد مصانع أدوية بمدينة 6 أكتوبر

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بجولة تفقدية بعددٍ من مصانع الأدوية بمدينة 6 أكتوبر، وأكد رئيس الوزراء أن جولة اليوم تأتي في إطار اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع الحيوي، لكونه يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من الأدوية وسد النواقص، وخفض الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات بشكل مؤثر.

كما تفقد رئيس الوزراء مصنع شركة "أسترازينيكا مصر"، واستمع إلى شرح من الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة المبذولة من الشركة لتطوير التصنيع والإمكانيات المتقدمة المتواجدة في المخزن الاستراتيجي للمواد الخام.

كما قام رئيس الوزراء بزيارة تفقدية لمجمع مصانع شركة "إيفا فارما للصناعات الدوائية"، وهي إحدى الشركات الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء والمستحضرات الطبية.

صناعة الأدوية في مصر

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تمتلك بنية أساسية عملاقة في صناعة الأدوية سواء حكومية أو القطاع الخاص.

وأوضح رئيس الوزراء أنه قام بزيارة عدد من مصانع الأدوية بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن صناعة الدواء فى مصر تاريخية وعملاقة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 15 مصنعًا جديدًا خلال الثلاث السنوات الماضية، وهناك 120 مصنعًا للتجميل.

صادرات مصر من الأدوية

وأوضح أن مصر تمكنت من تصدير أدوية بمليار دولار العام المالي الماضي، بفضل البنية التحتية الجيدة لصناعة الدواء، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تصل صادرات مصر من الأدوية إلى 1.5 مليار دولار، وخلال العامين المقبلين ستزيد إلى 2 مليار دولار، وقبل 2030 ستصل صادرات مصر الدوائية إلى 3 مليارات دولار في العام.

رئيس الوزراء يتفقد 4 مصانع أدوية بمدينة 6 أكتوبر

أزمة نقص الأدوية

كما تطرق رئيس الوزراء للحديث عن أزمة نقص الأدوية في مصر، حيث تحدث عن أن مصر أنتجت 133 مليون عبوة دواء منذ أغسطس الماضي، بهدف سد احتياجات السوق من الأدوية التي كانت تشهد نقصًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الكمية تشمل 580 نوعًا من المستحضرات الدوائية التي كانت تعاني من نقص في الأسواق.

وأضاف أنه تم بالفعل توفير 470 صنفًا من الأدوية خلال هذه الفترة، ويتبقى 110 صنف سيتم توفيرها في الأيام القليلة المقبلة.

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