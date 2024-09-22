الحق مشوارك.. الحالة المرورية اليوم الأحد 22-9-2024 بالقاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. شهدت الحالة المرورية اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، كثافة مرورية عالية تزامنا مع بدء الدراسة في جميع مدارس الجمهورية، كما شهدت أغلب الطرق والمحاور السريعة والصحراوية زحامًا مروريًا.

وتتابع غرف عمليات الإدارة العامة للمرور، الحالة المرورية اليوم الأحد، على كافة الطرق والمحاور في القاهرة والجيزة، وكذلك على الطريق الدائري، والذي شهد بكامل قطاعاته كثافات عالية.

الحالة المرورية اليوم الأحد 22 سبتمبر

وشهدت حركة سير السيارات، اليوم الأحد، في شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، كثافة مرورية عالية، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أى عوائق من شأنها التأثير السلبى على حركة المرور.

الحالة المرورية اليوم الأحد

أما المحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية والزراعية، فقد شهدت أيضًا كثافة مرورية عالية.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل الحالة المرورية، اليوم الأحد، في شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية والزراعية.

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

شهدت محافظة القاهرة تباطؤ في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، مع انتظام حركة سير السيارات في جميع المداخل المؤدية للتحرير، كما ظهرت كثافة مرورية أعلى مناطق الكورنيش وكذلك للمتجه إلى مناطق الملك الصالح وحلوان.

أما ميدان عبدالمنعم رياض فقد شهد كثافة مرورية، ويشهد الكورنيش المتجه للمؤسسة بعض الكثافات أيضًا، وفي كوبري أكتوبر، توجد كثافات مستمرة حتى العباسية، وعند السير من العباسية تجاه غمرة، فإن هناك سيولة مرورية.

الحالة المرورية اليوم الأحد

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

وشهدت محافظة الجيزة كثافة مرورية عالية وبخصوص الحالة المرورية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، فقد شهدت زحامًا مروريًا، وكذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بشارع المحور المركزي، وشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور، بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

أما منطقة مشعل فشهدت حالة من التكدس المروري من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.

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