احنا جيل اتفرم.. شريف إدريس يعلن قائمة بأسماء المعذبون في الفن

عبر الفنان شريف إدريس عن مشاعر الإحباط التي يعاني منها جيله من الفنانين، وجاء ذلك بعد إعلان الفنان كريم الحسيني اعتزاله التمثيل وتوجهه للسفر للعمل في الخارج، وذلك من خلال منشور له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

شريف إدريس



منشور شريف إدريس

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، أشار شريف إلى معاناة العديد من الفنانين الذين عملوا في الفن منذ طفولتهم، مثل ماهر عصام، معوض إسماعيل، وأحمد عزمي وغيرهم، موضحًا أن جيلهم تعرض لصعوبات كبيرة،

قائلاً :"ماهر عصام الله يرحمه، معوض إسماعيل، أحمد عقل، أحمد عزمي، نادر حسن، فادي خفاجي، هند حسني، أحمد عزت، كريم الحسيني.. معظم أبناء جيلي وغيرهم، إحنا جيل إتفرم يا حضرات، فينا اللي عافر وكمل وفينا اللي استسلم لأنه تعب وظروف الحياة أبعدته" .



وأوضح شريف إدريس أن جيلهم كان يعمل بجد منذ الصغر لدعم عائلاتهم، وتحدث عن التحديات التي واجهتهم في محاولاتهم للبقاء في الوسط الفني، ورغم دراستهم وجهودهم، إلا أن كثيرين منهم لم يحصلوا على الفرص التي كانوا يستحقونها، مُعلقًا:" ماتستهونش بإن إحنا كنا بنمثل وإحنا صغيرين، إحنا جيل ركبنا السبنسة في قطر الطفولة، علشان كنا بنشتغل وبنساعد أهالينا، كبرنا بدري بدري وشفنا اللي ماحدش شافه، وعيشنا مراهقتنا وشبابنا بنعافر، علشان نلحق كرسي في قطر الفن، فلقينا نفسنا متعلقين في الباب، ومش عارفين نركب برغم إن إحنا دفعنا تمن التذكرة غالي قوي من عمرنا وطفولتنا وحياتنا".

منشور شريف إدريس

وعبر إدريس عن مدى قسوة الشعور بالعجز عند رؤية العمر والجهود تذهب هدرًا، وهو ما يعكس حالة من الاستياء والإحباط بين أبناء جيله، مُضيفًا :" عيشنا وإتربينا في الوسط، ودرسنا وشقينا وسعينا وتعبنا، وكل حلمنا فرصه تكلل مجهودنا، أصعب شيء في الكون لما تشوف عمرك وتعبك ودراستك وحياتك كلها بتروح هدر قدام عنيك وانت واقف عاجز" .

سبب اعتزال كريم الحسيني

وكان الفنان كريم الحسيني، قد أعلن صباح اليوم اعتزاله مجال التمثيل في مصر ونيته السفر للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الإخراج السينمائي والإنتاج، بسبب عدم تلقيه عروضًا للأعمال الفنية، مؤكدًا أنه سيبذل كل ما بوسعه لتحقيق حلمه، حتى لو اضطر لبقيام بأعمال بسيطة مثل تنظيف الأطباق أو مسح الأحذية،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب منشورًا قال فيه : "سأقوم ببيع سيارتي وسأُسافر إلى كاليفورنيا أو الولايات المتحدة وسأقوم بدراسة الإخراج السينمائي والإنتاج وأحاول أن أجد لنفسي أي فرصة للعمل حتى لو اضُطررت لغسل الصحون ومسح الأحذية وبيع الجرائد وسأقوم بتدريس التمثيل هناك وسأجتهد وأكون نفسي كي أُحقق حلمي الدفين".

وأكد كريم الحسيني على سعيه لتحقيق حلمه بإنشاء مدينة كاملة للفن، مُعلقًا:"حلم One Man Show الحلم الذي رأيته في النجم محمد صبحي والنجم نور الشريف، وسأعود إلى أرض الوطن وأقوم بإنشاء مدينة كاملة مثل مدينة الفنان محمد صبحي (مدينة سنبل)، مدينة كلها تسقى الفنون وتتبنى المواهب وسأحتضن كل من هو موهوب سواء كان أكاديمي أو غير أكاديمي، سأُنشئ بها مسرح ومحطة إذاعة وبعض أماكن التصوير، سأقوم بإنشاء قناة عبر اليوتيوب أو بإنشاء منصة (المستقبل)، سأقوم بعرضي وعرض الموهوبين على هذه القناة من خلال أفلام قصيرة واسكتشات ومسلسلات، وأقوم بالإنتاج لنفسي ولغيري، سأقوم بإنتاج عدد كبير من المسرحيات وسأقوم بإنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية وسأعتمد على هذا الصرح ولن أعتمد على السعي في الوسط الفني".



آخر أعمال شريف إدريس

وشارك شريف إدريس في دراما رمضان 2024 بمسلسل مسار إجباري والذي كان مكون من 15 حلقة، وكان بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، وجورى بكر، نور محمود، مي الغيطي، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، ومعاذ نبيل، محسن منصور، وجهاد حسام، نورين أبو سعدة، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان.

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