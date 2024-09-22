كواليس ظهور محمد ثروت في الحلقة الرابعة من مسلسل "ديبو"

شارك الفنان محمد ثروت، في المسلسل الرعب الكوميدي «ديبو»، وظهر ضيف شرف ضمن الأحداث، وجسد «ثروت» خلال أحداث العمل دور رجل أعمال متقاعد يُدعى «مستر رؤوف» ويعشق الخضوع لجلسات المساج، ويستعرض الموجز تفاصيل اكثر.

محمد ثروت



وفي الحلقة الرابعة قرر «مستر رؤوف» الذهاب ليلًا إلى فندق الحيوانات الذي يعمل فيه «ديبو» والذي يجسده الفنان محمد أنور، ليقوم بإحدى جلسات المساج على يد كلبة.

ضيوف شرف مسلسل «ديبو»

وكانت الحلقات السابقة قد شهدت ظهور أربع ضيوف شرف هم زينة، وأكرم حسني، وإياد نصار، ومصطفى غريب.

يشار إلى أن مسلسل «ديبو»، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولتها بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبدالحميد، محمد عبدالعظيم، الطفلة ريما مصطفى.

الحلقة الرابعه من ديبو

وفي الحلقة الرابعة قرر "مستر رؤوف" الذهاب ليلا إلى فندق الحيوانات الذي يعمل فيه "ديبو" ويجسد دوره الفنان محمد أنور، ليقوم بإحدى جلسات المساج على يد كلبة.

آخر أعمال محمد ثروت

انتهي محمد ثروت من تصوير فيلم موسم حصاد الكاكا، و استغرق التصوير ما يقرب من 8 أسابيع متتالية، مشيرا إلى أنه بذل مجهود كبير جدا أثناء التصوير لكونه يضم العديد من مشاهد الأكشن التى تجمعه بالفنان الأسباني إنريكي أرسي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم المصريين، مثل محمد ثروت، ومحمود حافظ، وحمزة العيلي، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وويزو، ونجيب بلحسن، ومحمد عبدالعظيم، الفيلم من إنتاج شركتي "كلاكيت للفنون" و"وان هاندريد ميديا بروداكشن" للمنتجين لمحمد عماد وأركان الشيباني ومحمد الكومي، و الفيلم من تأليف محمد عماد، وإخراج معتز حسام.



فيلم روكي الغلابة

انضم محمد ثروت مؤخرا لفريق عمل فيلم روكي الغلابة مع الفنانة دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد ومن تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندى.



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