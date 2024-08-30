محمد ثروت ينتهي من تصوير "موسم حصاد الكاكا"ويستعد لعرض "عودة الماموث"

أعلن الفنان محمد ثروت عن اختتام تصوير دوره في الفيلم المنتظر "موسم حصاد الكاكا"، الذي سيكون جاهزاً للعرض في دور السينما خلال شهر ديسمبر القادم.

وأوضح ثروت في تصريحات صحفية الذي رصدها موقع " الموجز"، أن عملية التصوير استغرقت نحو 8 أسابيع متواصلة، حيث تطلبت مشاهد الأكشن المكثفة التي يشارك فيها مع الفنان الإسباني إنريكي أرسي مجهوداً كبيراً من جانبه.

تفاصيل الفيلم وأحداثه

يأخذ فيلم "موسم حصاد الكاكا" منحى الكوميديا والأكشن، حيث يجمع بين الإثارة والضحك في إطار درامي مميز. يشارك في بطولة الفيلم كوكبة من نجوم السينما المصرية، بما في ذلك محمد ثروت، محمود حافظ، حمزة العيلي، سليمان عيد، سامي مغاوري، ويزو، نجيب بلحسن، ومحمد عبدالعظيم.

الفيلم من إنتاج شركتي "كلاكيت للفنون" و"وان هاندريد ميديا بروداكشن"، حيث يتولى محمد عماد تأليفه ومعتز حسام إخراجه. يقدم الفيلم تجربة سينمائية تجمع بين التشويق والكوميديا، مما يجعله من الأعمال المرتقبة بشدة هذا العام.

انتظار فيلم "عودة الماموث"

إلى جانب "موسم حصاد الكاكا" ينتظر محمد ثروت طرح فيلمه الجديد "عودة الماموث"، الذي يعكف حالياً على الاستعداد لعرضه.

يشارك ثروت في هذا الفيلم بطولة أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا، والفيلم من إخراج هشام الرشيدي، هذا العمل يُنتظر أن يكون من الأفلام البارزة في موسم الأفلام المقبلة، خاصةً لما يمتاز به من قصة مثيرة وأداء مميز من أبطاله.

محمد ثروت

انضمام ثروت إلى "روكي الغلابة"

علاوة على ذلك، انضم محمد ثروت مؤخراً إلى فريق عمل فيلم "روكي الغلابة"، الذي يشارك في بطولته بجانب الفنانة دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد.

الفيلم من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، ويُنتظر أن يقدم تجربة سينمائية جديدة تجمع بين الكوميديا والدراما، مع تقديم ثروت لآداء مميز يتماشى مع تميز شخصيته في العمل.

تامر حسني يكشف عن انضمام محمد ثروت إلى فيلم "ريستارت"

أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه الشخصي على إنستجرام عن انضمام محمد ثروت إلى فريق عمل فيلمه الجديد "ريستارت"، نشر تامر حسني صورة تجمعه بمحمد ثروت، وعلق عليها قائلاً: "انتظرونا إن شاء الله في فيلم ريستارت.. أعتقد أن الصورة تقول كل شيء".

حاز المنشور على تفاعل كبير من الجمهور والمتابعين الذين عبروا عن حماسهم لمشاهدة الفيلم في دور العرض السينمائية.

أحدث أعمال محمد ثروت

فيما يتعلق بأعمال محمد ثروت الحالية، يعد فيلم "التجربة المكسيكية" من أحدث مشاريعه السينمائية. يدور الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء الذين يسافرون في بعثة إلى المكسيك، حيث يواجهون العديد من المواقف والمفارقات التي تشكل أحداث الفيلم.

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، ندى موسى، أحمد فتحي، وليلى عز العرب، وهو من تأليف محمد محرز، وإخراج شادي علي.

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