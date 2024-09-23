هل الأمن السيبراني في مصر الأعلى في العالم ؟ التفاصيل كاملة بالموجز

الأمن السيبراني المصري

صار الأمن السيبراني ضرورة ملحة في العالم المعاصر، حيث يتم يعتمد عليه لحماية الأنظمة والشبكات من التهديدات المتزايدة، ولعبت مصر دورًا رائدًا في هذا المجال، حيث تصدرت المؤشرات العالمية للأمن السيبراني، تفاصيل تقدم مصر بالأمن السيبراني

«لموجز». يرصد التفاصيل في التقرير التالي

بعد تحقيق مصر ممثلًة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، معادلة ممتازة ضمن دول الفئة الأولى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعامي 2023-2024، أصبح السؤال الدائر حاليًا: ماذا فعلت مصر لتكون ضمن هذه الفئة.

تفاصيل عن الأمن السيبراني في مصر من «الموجز»

علمت مصر مبكرًا الخطورة التي يمثلها أمن المعلومات، فأعطت هذا المجال اهتماماً بالغاً واتخذت العديد من التدابير والإجراءات لتنظيم الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات، ‏على كافة المستويات حتى تصبح قادرة على التصدي للتحديات والمخاطر العالمية الناجمة عن التهديدات السيبرانية، على النحو الذي يدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية والتي يتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية وتبني المعاملات الرقمية.

كما أصدرالمجلس الأعلى للأمن السيبراني، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2017-2021). التي تهدف إلى تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل، وذلك لدعم الأمن القومي وتنمية المجتمع المصري من خلال توفير بيئة آمنه لمختلف القطاعات لتقدية ٣ المتكاملة.

الآمن السيبراني وعلاقته بالجرائم ومحاور التنظيم

تصنيف المؤشر إلى خمسة محاور رئيسية وهيّ المحور القانوني ويختص بمدى توافر تشريعات للجرائم السيبرانية ولوائح الأمن السيبراني، والمحور التنظيمي الذي يشمل الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني ومدى فاعلية الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني لدى الدول الأعضاء بالاتحاد، بالإضافة إلى محور التعاون حيث يغطي جهود التعاون في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الاتفاقيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى محور بناء القدرات الذي يتضمن مدى جاهزية متخصصي الأمن السيبراني وآليات دعم البحث والتطوير بالإضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية، وأخيرًا المحور التقني المعني بمعدلات الاستجابة للحوادث السيبرانية.

الأمن السيبراني في مصر من الأعلى في العالم

و تقدم مصر هو تتويجًا لجهود الدولة ومن أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023- 2027)، والجهود المبذولة في تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات والكوادر المُدربة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الدور الفعال الذي يلعبه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تعزيز ودعم الأمن السيبراني والتعاون مع المنظمات الدولية ومختلف الدول، بالإضافة إلى الاهتمام برفع الوعي العام بالمخاطر والتهديدات السيبرانية التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات.

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