أسعار الفضة اليوم الأربعاء 25-9-2024.. سعر سبائك وجرامات الفضة

أسعار الفضة اليوم.. تُعتبر أسعار الفضة محط اهتمام العديد من الناس لأسباب متعددة, ليست فقط معدناً ثميناً يُستخدم في صناعة المجوهرات والأدوات الفاخرة، بل تعد استثمار آمن يلجأ إليه الأفراد والشركات في أوقات التقلبات الاقتصادية, و تدخل الفضة في العديد من الصناعات مثل الإلكترونيات والطب، ما يجعل متابعة أسعارها أمراً مهماً لمن يتعاملون في هذه المجالات.

أسعار الفضة اليوم

يتساءل الناس يوميًا عبر محرك البحث جوجل عن أسعار الفضة خاصة سعر جرام الفضة عيار 925, وأسعار سبائك الفضة, وتستعرض جريدة “الموجز” آخر تحديث لأسعار الفضة اليوم الأربعاء 25-9-2024, وفقًا لمؤسسة “جولد برايس”.

أسعار الفضة في مصر

سعر أونصة الفضة: 1,715.002 جنيه

جنيه سعر الفضة النقية عيار 999: 55.03 جنيه

سعر الفضة البريطانية عيار 958: 52.77 جنيه

سعر الفضة الاسترليني عيار 925: 50.95 جنيه

سعر فضة العملات عيار 900: 49.58 جنيه

سعر فضة المجوهرات عيار 800: 44.07 جنيه

سعر الفضة عيار 880: 48.47 جنيه

أسعار الفضة اليوم

أسعار سبائك الفضة الجديدة عيار 999

حافظت سبائك الفضة الجديدة عيار 999 على أسعارها المستقرة، وبلغ سعر جرام الفضة 73.33 جنيه، فيما وصل سعر أونصة الفضة إلى 2,263.803 جنيه, وفيما يلي أسعار السبائك حسب الوزن:

سعر سبيكة 50 جرام: 3,625.37 جنيه

سعر سبيكة 100 جرام: 7,223.17 جنيه

سعر سبيكة 200 جرام: 13,784.68 جنيه

سعر سبيكة 250 جرام: 16,955.16 جنيه

سعر سبيكة 500 جرام: 33,579.49 جنيه

سعر سبيكة 1 كيلو: 66,166.48 جنيه

أسعار الفضة اليوم

أسعار سبائك الفضة المعاد بيعها عيار 999

استقرت أسعار سبائك الفضة المعاد بيعها، وبلغ سعر جرام الفضة 54.81 جنيه، وسعر أونصة الفضة 1,704.925 جنيه, وفيما يلي تفاصيل الأسعار حسب الوزن:

سعر سبيكة 50 جرام: 2,740.74 جنيه

سعر سبيكة 100 جرام: 5,481.47 جنيه

سعر سبيكة 200 جرام: 10,962.95 جنيه

سعر سبيكة 250 جرام: 13,703.68 جنيه

سعر سبيكة 500 جرام: 27,407.37 جنيه

سعر سبيكة 1 كيلو: 54,814.74 جنيه.

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