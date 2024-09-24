اطلع على أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في مصر

شهدت أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين والمتابعين للأسواق المالية، خاصة في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية للمعادن الثمينة, وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 24-9-2024.

سعر الفضة عالميًا

استقرت أسعار المعادن النفيسة خلال الأسبوع الجاري، بينما تأخرت الفضة في تسجيل أي تحركات قوية مقارنة بالذهب, و بلغت العقود الآجلة للبلاتين نحو 989.55 دولارًا للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.3% لتسجل 31.340 دولارًا للأوقية.

تسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما أثر بشكل غير مباشر على أسعار الفضة, وقفز سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 2593.31 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.2% لتسجل 2618.40 دولارًا للأوقية.

سعر الفضة اليوم

سعر جرام الفضة اليوم بالمصنعية

تفاوتت أسعار الفضة بحسب نوع العيار، وجاءت الأسعار كالتالي:

استقرت أونصة الفضة عند 1,678.409 جنيه.

بلغ سعر الفضة النقية عيار 999 حوالي 53.85 جنيه للجرام.

حددت الفضة البريطانية عيار 958 سعرها بـ51.64 جنيه للجرام.

وصل سعر الفضة الإسترليني عيار 925 إلى 49.87 جنيه للجرام.

سجلت فضة العملات عيار 900 نحو 48.52 جنيه للجرام.

حددت فضة المجوهرات عيار 800 بسعر 43.13 جنيه للجرام.

استقرت فضة عيار 880 عند 47.44 جنيه للجرام.

سعر الفضة اليوم

سعر الفضة اليوم شراء جديد

استقرت أسعار الشراء الجديدة للفضة كالتالي:

بلغ سعر جرام الفضة نحو 71.77 جنيه.

استقرت أونصة الفضة عند 2,215.499 جنيه.

سجلت سبيكة الفضة (50 جرام) 3,548.02 جنيه.

تم تحديد سعر سبيكة الفضة (100 جرام) بـ7,069.05 جنيه.

وصل سعر سبيكة الفضة (200 جرام) إلى 13,490.56 جنيه.

حددت سبيكة الفضة (250 جرام) عند 16,593.38 جنيه.

بلغ سعر سبيكة الفضة (500 جرام) نحو 32,862.99 جنيه.

وصلت سبيكة الفضة (1 كيلو) إلى 64,754.67 جنيه.

سعر سبائك الفضة اليوم

شهدت أسعار الشراء لبعض الأوزان انخفاضًا طفيفًا:

بلغ سعر جرام الفضة 53.64 جنيه.

استقرت أونصة الفضة عند 1,668.363 جنيه.

وصلت سبيكة الفضة (50 جرام) إلى 2,681.96 جنيه.

تم تحديد سبيكة الفضة (100 جرام) بـ5,363.92 جنيه.

سجلت سبيكة الفضة (200 جرام) نحو 10,727.85 جنيه.

بلغ سعر سبيكة الفضة (250 جرام) نحو 13,409.81 جنيه.

تم تحديد سبيكة الفضة (500 جرام) بسعر 26,819.62 جنيه.

بلغت سبيكة الفضة (1 كيلو) نحو 53,639.24 جنيه.

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