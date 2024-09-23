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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

الآن أسعار الفضة.. سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الاثنين 23-9-2024

أسعار الفضة اليوم
أسعار الفضة اليوم

زادت مؤشرات البحث عن أسعار الفضة اليوم خاصة سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم, والذي يعد أكثر أنواع الفضة نقاءً وشيوعًا في مصر, وتسعرض جريدة الموجز خلال السطور التالية أسعار الفضة اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024, وفقًا لمنصة “بنك لآيف”.

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

استقر سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم عند 44.02 جنيه, ويتراوح سعر مصنعية الفضة اليوم في مصر بين 25 و 30 جنيهًا, وقد تختلف قليلًا من محل لآخر.

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سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار الفضة اليوم

تصدرت أسعار الفضة اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024, محرك بحث جوجل بعد حالة التراجع التي شهدتها في مستهل تعاملات اليوم وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958


سجل سعر جرام الفضة عيار 958 حوالي 47.59 جنيهًا.

أسعار الفضة اليوم

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925


استقر سعر جرام الفضة الاسترليني عند 45.59 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916


ثبت  سعر جرام الفضة عيار 916 عند 43.59 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي)


سجل سعر جرام الفضة السعودي حوالي 41.64 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 800


بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 حوالي 38.07 جنيهًا.

أسعار الفضة اليوم

سعر جرام الفضة عيار 750


وصل سعر جرام الفضة عيار 750 إلى 35.69 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 585


استقر سعر جرام الفضة عيار 585 عند 27.84 جنيهًا.

سعر أونصة الفضة عالميًا

تراجع سعر أونصة الفضة عالميًا إلى 1,478.20 جنيه.

سعر تلميع الفضة في مصر

تحتاج الفضة إلى التلميع بشكل مستمر للحفاظ على بريقها، ويتراوح سعر تلميع الفضة في مصر ما بين 20 و28 جنيهًا, ويمكن استخدام الملمعات الطبيعية المتوفرة في المنازل مثل عصير الليمون وقشوره، الملح، والكربونات.

تعتبر الفضة من المعادن الثمينة التي حظيت بمكانة مميزة في عالم الحلي والزينة منذ العصور القديمة, بفضل لمعانها الفريد وقدرتها على تشكيل تصاميم دقيقة ومتنوعة، أصبحت الفضة خيارًا شائعًا في صناعة المجوهرات والحلي, كما تعد ملاذًا آمنًا للمستثمرين، خصوصًا في أوقات الأزمات الاقتصادية. 

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