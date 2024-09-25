ارتفاع سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء 25-9-2024 داخل البنوك

ارتفع سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء 25-9-2024- داخل البنوك العاملة في مصر سواء العامة أو الخاصة، وسجل متوسط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، نحو 64.62 جنيه للشراء 64.81 جنيه للبيع. ويتقارب سعر الجنيه الاسترليني داخل معظم البنوك وشركات الصرافة.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم داخل البنوك

ويعتبر الجنبه الاسترليني من أكثر العملات التي تتصدر محركات البحث، حيث يهتم المستثمرين في مصر وخارجها، بمعرفة بورصة أسعار العملات الأجنبية المختلفة وخاصة الجنبه الاسترليني.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري

يأتي الجنيه الاسترليني في مقدمة العملات التي يحرص “ الموجز”، على نشر أسعارها خلال تعاملات الأسواق المصرفية الصباحية والمسائية، ويتغير سعر الجنيه الاسترليني وفقا لاليات العرض وفقا لقرار البنك المركزي الأخير بتحرير سعر صرف الجنبه المصري أمام جميع العملات.





سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 64.54 جنيه للشراء و 64.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل بنك مصر



بلغ سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر 64.54 جنيه للشراء و 64.74 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الاسترليني داخل بنك القاهرة



بلغ سعر الجنيه الاسترليني ببنك القاهرة 64.54 جنيه للشراء و 64.74 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الاسترليني بالبنك التجاري الدولي



سجل سعر الجنيه الاسترليني بالبنك التجاري الدولي 64.54 جنيه للشراء و 64.74 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الاسترليني في البنك العربي الأفريقي الدولي



بلغ سعر الجنيه الاسترليني في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 64.54 جنيه للشراء و 64.74 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الاسترليني في بنك فيصل الاسلامي



بلغ سعر الجنيه الاسترليني في بنك فيصل الاسلامي 64.54 جنيه للشراء و 64.74 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الاسترليني ببنك قطر الوطني



بلغ سعر الجنيه الاسترليني ببنك قطر الوطني نحو 64.54 جنيه للشراء و 64.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني ببنك المصرف المتحد



بلغ سعر الجنيه الاسترليني ببنك المصرف المتحد 64.22 جنيه للشراء و 64.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني بمصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل مصرف أبو ظبي الاسلامي الجنيه الاسترليني إلى 64.61 جنيه للشراء و 64.81 جنيه للبيع.

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