ذهبيتين وأخرى فضية لمصر في منافسات بطولة الدورة الافريقية للرياضة الجامعية بنيجيريا

نجح لاعبو البعثة المصرية متمثله في طلاب الجامعة الامريكية بالقاهرة في الحصول على ذهبيتين وأخرى فضية في منافسات بطولة الجودو ببطولة الدورة الافريقية للرياضة الجامعية بنيجيريا المقامة خلال الفترة من 20 حتى 29 سبتمبر 2024.

طلاب مصر في الدورة الافريقية للرياضة الجامعية

ويستعرض “الموجز” التفاصيل خلال هذا التقرير.

طلاب مصر يحصدون الميدالية الذهبية في الدورة الافريقية

حيث حصد مصطفى حمادة وزن 60 ك وعلى حمادة وزن 66 على الميدالية الذهبية بينما حصلت رقية مصطفى وزن 78 ك على الميدالية الفضية في البطولة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الأفريقي الرياضة الجامعية عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققه طلاب الجامعات المصرية المشاركين يالبطولة مهنئا اللاعبين وادارة البعثة علي النتائج.

كما أثني وزير الشباب والرياضة على دور اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي في توفير كافة سبل الدعم من اجل خروج البطولة بهذا الشكل الرائع.

وقد شاركت البعثة المصرية ببعثة قوامها 45 فرد مشاركين في 9 العاب رياضية برئاسة الاستاذ شريف العريان مدير ادارة الرياضة بالجامعة الامريكية والأستاذ محمد عرفة إداري البعثة.

طلاب مصر في الدورة الافريقية للرياضة الجامعية

افتتاح دورة الألعاب الأفريقية للرياضة الجامعية

وشهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، افتتاح دورة الألعاب الأفريقية للرياضة الجامعية في 22 سبتمبر الجاري، والمقامة في نيجيريا.

وخلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح أكد الوزير على اهتمام الدولة المصرية بالأنشطة الرياضية داخل الجامعات، والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية من أجل تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية، وبخاصة الجامعية؛ لتنفيذ برامجها وخططها بالتعاون مع الاتحادات الدولية.

ووجه صبحى الشكر لدولة نيجيريا على حسن الاستضافة والتنظيم للدورة الأفريقية.

وأشاد جميع الحضور من مختلف دول القارة الأفريقية بالدعم والاهتمام الذى توليه الدولة المصرية للرياضة الأفريقية، والدور الملموس فى تطوير المنظومة الرياضية الأفريقية على كافة المستويات.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، قد عقد اجتماعًا بمجلس الإدارة وكذلك المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، لمناقشة خطة عمل الاتحاد ومسارات العمل الخاصة بتنفيذ المبادرات والأنشطة والمنافسات الخاصة بالرياضة الجامعية الأفريقية.

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