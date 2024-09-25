مينا مسعود يثير أزمة جديدة حول فيلم عيسى ..تفاصيل القصة

توقف فيلم “عيسى" بطولة الفنان مينا مسعود عن التصوير لمدة تجاوزت الأشهر الـ7 تقريباً، دون تحديد موعد محدد حتى الآن، لاستئناف العمل؛ ما يُسبب خسائر مالية كبيرة للشركة المنتجة، ومصير مجهول للمشروع في حد ذاته ومن هنا يستعرض " الموجز " التفاصيل في سطور.

مينا مسعود

أسباب تأجيل تصوير فيلم عيسى

تعاقد الفنان مينا مسعود عن بطولة فيلم عيسى منذ فترة طويلة وتم تصوير بعض المشاهد،ولكن بسبب انشغال مسعود، بتصوير أعمالٍ فنية أخرى خارج البلاد، ولم يأتِ إلى مصر طوال الأشهر الماضية، بما أضر بمواعيد التصوير المُحددة مسبقاً.

ومن المعروف أن صور المخرج رؤوف عبد العزيز، يوماً واحداً في فبراير الماضي، قبل أن يتوقف الفيلم، لحين عودة مسعود، من المحتمل أن الشركة المنتجة تدرس إمكانية استبعاد مسعود من المشروع، حال استمرار توقف التصوير، والبحث عن ممثل بديل، وقفاً لنزيف الخسائر الذي لحق بجهة الإنتاج طوال الفترة الماضية.

أبطال فيلم عيسى

ويشارك في بطولة فيلم مينا مسعود الجديد، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: خالد الصاوي، ورنا رئيس، ونانسي صلاح، ومحمود حجازي، وإسلام حافظ، وسامي مغاوري وآخرون، وهو من تأليف هيثم نبيل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



تفاصيل قصة فيلم عيسى

ويتناول الفيلم، قصة شاب مسلم معتدل، فجأة تتغير حياته رأساً على عقب، عندما يتعرف إلى عناصر من إحدى الجماعات المتشددة، التي تحاول السيطرة على أفكاره، وتدفعه لتنفيذ عملية إرهابية ضمن مخططهم، وبالفعل يستجيب لرغباتهم ويستعد لارتكاب جريمة، لكن تحدث مفاجأة تغير من مجرى الأحداث تماماً، وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

وكان من المقرر أن يخوض بطولة هذا الفيلم، الفنان أمير المصري، إلا أنه اعتذر عن المشروع، لانشغاله بتصوير مسلسل "مليحة" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2024، مع الفنانين: دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي؛ إذ وجد صعوبة بالغة في تنسيق مواعيد التصوير.



آخر أعمال مينا مسعود السينمائية

ينتظر الفنان مينا مسعود طرح فيلم "في عز الضهر" بالسينمات الذي يُسجل أولى تجاربه في السينما المصرية، حيث انتهى من تصويره قبل شهور طويلة، إلا أنه لم يُحدد بعد موعد طرحه في دور العرض

أبطال فيلم في عز الضهر.

يشارك البطولة فيلم في عز الضهر كل من: إيمان العاصي، ومحمود حجازي، وميرنا نور الدين، ومحمد علي رزق، ومحمد عز، وإيهاب فهمي، وآخرين، وهو من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، حول رحلة صعود زعيم عصابات دولي يرتكب العديد من عمليات الاحتيال حول العالم، ومن المقرر ترجمته إلى أكثر من لغة منها الإنجليزية.

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