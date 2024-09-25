وظائف خالية بالبنوك في التخصصات المختلفة..إليكم الشروط وكيفية التق

وظائف خالية في البنوك

أعلنت مجموعة من البنوك عن وظائف خالية للعمل في فروعها المختلفة في عدد من التخصصات المتنوعة، وحددت البنوك كل ما يود الالتحاق بالوظائف، عليه التوجه إلى الفروع المختلفة، وسنستعرض من خلال الموجز عبر هذا التقرير، المسؤوليات والشروط المطلوبة وكيفية التقديم في تلك الوظائف المعروضة في بنوك الإسكندرية والقاهرة والبنك الأهلي المصري، وهي كالتالي:

وظائف بنك الإسكندرية 2024

أعلن بنك الإسكندرية عن وظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

تعرف على مسؤوليات وظائف بنك الإسكندرية

. صياغة ومراجعة العقود باللغتين العربية والإنجليزية.

- مراجعة سياسات مقدمي خدمات الإنترنت ومواءمتها مع التشريعات المحلية المعمول بها.

- مراجعة القوانين الجديدة وإعداد تقارير موجزة عنها.

- تنفيذ لوائح البنك المركزي المصري من الناحية القانونية على عقود وسياسات البنك.

- مراجعة اللوائح والسياسات الداخلية للبنك.

- تقديم المشورة القانونية لإدارات البنك الأخرى.

- القيام بجميع أعمال الحجز والمصادرة ذات الصلة.

- القيام بجميع عمليات الحجز الإدارية والقضائية التي ينفذها البنك.

- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بأوامر منع التصرف الواردة من البنك المركزي المصري والجهات الرقابية.

- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بطلبات بيان وأوامر الإفصاح عن السرية.

- إعداد وتحديث قاعدة بيانات الحجز والمصادرة.

- إجراء جميع عمليات الحجز الإدارية والقضائية.

- مراجعة وتقديم المشورة القانونية بشأن السياسات والأدلة الداخلية للبنك.

- مراجعة القوانين الجديدة وإعداد تقارير موجزة عنها.

وإليكم الشروط المطلوبة لوظائف بنك الإسكندرية

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات وحتى 7 سنوات.

- أن يكون لديه مهارات تواصل جيدة.

- مهارات كتابة جيدة.

- مهارات عرض جيدة.

- مهارات تحليلية وإعداد تقارير جيدة.

وبإمكانك التقديم للوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية الخاصة بك للوظائف عبر الصفحة الرسمية للبنك على موقع التوظيف لينكد إن.

وظائف بنك القاهرة 2024

أعلن بنك القاهرة عن وظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة، لوظيفة مسؤول إجراء التحقيقات بشأن أحداث الاحتيال المبلغ عنها من قنوات مختلفة (داخلية و/أو خارجية).

مسؤوليات الوظائف ببنك القاهرة

- إعداد التقارير والتوصية بالتدابير المناسبة سواء لتثبيت الحدث.

- تنفيذ خطوات التحقيقات وفقًا لدليل التدقيق الداخلي.

- المشاركة وإجراء التحقيقات لتحديد الظروف وتحديد المسؤوليات والخسارة المادية (إن وجدت) وأي انتهاك لسياسات أو إجراءات البنك.

- المشاركة وإجراء الاستجوابات كلما لزم الأمر.

- المشاركة في إجراء زيارات التحقيقات كلما لزم الأمر.

- إعداد تقرير بنتائج التحقيق بما في ذلك التدابير الموصى بها لرئيس تحقيقات الاحتيال والمهام الخاصة.

- التوصية بإنشاء ضوابط جنبًا إلى جنب مع التدابير التصحيحية والوقائية الأخرى من أجل تقليل تكرار أحداث الاحتيال والتخفيف من المخاطر.

الشروط المطلوبة لتلك الوظائف

- الحصول على درجة البكالوريوس (أو أعلى) في إدارة الأعمال أو المالية.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات وحتى 10 سنوات في التحقيقات في الاحتيال ومخاطر الاحتيال.

- مهارات كتابة قوية باللغتين العربية والإنجليزية.

- مهارات تحليلية قوية.

- مهارات تواصل جيدة.

. اللعب بروح الفريق.

ويستطيع التقديم للوظائف المطلوبة من خلال إرسال السيرة الذاتية الخاصة بك للصفحة الرسمية الخاصة ببنك القاهرة على موقع التوظيف لينكد إن.

الشروط المطلوبة



- الحصول على درجة البكالوريوس (أو أعلى) في إدارة الأعمال أو المالية.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات وحتى10 سنوات في التحقيقات في الاحتيال ومخاطر الاحتيال.

- مهارات كتابة قوية باللغتين العربية والإنجليزية.

- مهارات تحليلية قوية.

- مهارات تواصل جيدة.

اللعب بروح الفريق.

ويمكن التقديم للوظائف المطلوبة من خلال إرسال السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم للوظائف للصفحة لارسمية الخاصة ببنك القاهرة على موقع التوظيف لينكد إن.

وظائف أصحاب الخبرات في البنك الأهلي المصري 2024

- يشترط ألا يكون للمتقدم أقارب في البنك الأهلي.

- الحصول على شهادة عليا، درجة البكالوريوس او ما يعادلها.

- توافر خبرة 3 سنوات أو أكثر.

- توافر شهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 شهور.

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف البنك الأهلي الدخول للموقع الرسمي الخاص بالبنك وملء كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالوظائف.

وظائف لحديثي التخرج في البنك الأهلي 2024

- يشترط الحصول على مؤهل عالي معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون من حديثي التخرج بداية من عام 2020.

- الحصول على تقدير عام تراكمي جيد على الأقل.

- ألا يزيد عمره عن 28 عام عند الموافقة على التعيين.

- مطابقة محل الإقامة للرقم القومي.

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