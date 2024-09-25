مصر إيطاليا العقارية تؤكد ريادتها في مجال التطوير العقاري بمشروعات مبتكرة

مصر إيطاليا العقارية .. في إطار مشاركتها في معرض سيتي سكيب 2024، الذي أقيم في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الحالي، أكدت شركة مصر إيطاليا العقارية ريادتها لقطاع التطوير العقاري، وقدرتها على ابتكار مشروعات وحلول عقارية تساهم في تعزيز التوسع العمراني في مصر. فباعتبارها واحدة من أبرز المطورين العقاريين في مصر، تلتزم شركة مصر إيطاليا العقارية دائمًا بتطوير مشروعات متميزة تلبي احتياجات السوق المصري وتتخطى توقعات العملاء مع التركيز على تحسين جودة الحياة. ويأتي هذا الالتزام متماشياً مع شعار الشركة "الحياة مستوحاة منك" “Life Inspired By You” حيث تسعى دائمًا إلى توفير مشروعات تسهم في تحسين البنية التحتية وتقديم حياة أفضل.



منذ تأسيسها عام 1998، وضعت مصر إيطاليا العقارية معايير جديدة ورؤية مبتكرة في السوق العقاري المصري. كانت الشركة أول مطور عقاري خاص يبدأ مشروعًا سكنيًا في العاصمة الإدارية الجديدة، مما أتاح الفرصة لبقية المطورين لدخول السوق وتطوير مشاريع مماثلة. كما تميزت بتقديم تصميمات جديدة ومبتكرة لمشروعاتها، مع التركيز على التفاصيل لتوفير تجربة استثنائية للسكان والزائرين.

مصر إيطاليا العقارية

لقد تمكنت الشركة من تقديم هذه المفاهيم المبتكرة من خلال تطوير عدد كبير من المشروعات، من بينها المشاريع السكنية منها البوسكو سيتي، البوسكو، الغابة العمودية، فينشي، لانوفا فيستا، والمشاريع الساحلية منها كاي السخنة، وسولاري رأس الحكمة والمشاريع الادارية والتجارية منها فينشي ستريت، كايرو بيزنس بارك، راديكال-1. تتميز هذه المشروعات بتصميمات مبتكرة ومستدامة تمكنت مصر إيطاليا عن طريقها من تحقيق نقلة نوعية في مجال التطوير العقاري.

البوسكو سيتي: أول مدينة تعتمد مفهوم "الـ 15 دقيقة"

مصر إيطاليا العقارية



يعتبر مشروع البوسكو سيتي أول مدينة في مصر تقدم مفهوم " الـ 15 دقيقة"، والذي تم تطويره من قبل المهندس المعماري الإيطالي ستيفانو بويري، مما يتيح للسكان تلبية احتياجاتهم اليومية مثل التعليم والصحة والترفيه والرياضة في غضون 15 دقيقة سيرًا على الأقدام أو بالدراجة. يتميز المشروع بمساحات خضراء شاسعة وتصميمات عصرية تساهم في تحسين جودة الحياة للسكان، مما يجعله واحدًا من أبرز المشروعات السكنية في القاهرة الجديدة.

البوسكو: أول كومباوند متكامل وصالح للعيش في العاصمة الإدارية الجديدة

مشروع البوسكو يعد أول كومباوند متكامل تطوره شركة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، ويتميز هذا الكومباوند بانه أول من نوعه جاهز للتسليم في العاصمة ويضم فيلات، شقق سكنية متنوعة المساحات، منطقة لحمام السباحة، مركز مجتمعي، ونادي البوسكو الرياضي، أول نادي رياضي يفتح أبوابه في العاصمة الإدارية. يمتد هذا المشروع الضخم على مساحة 200 فدان، ويجمع بين التصميم المتميز والمرافق المتكاملة، مما يجعله بيئة مثالية للسكن والاستمتاع بأنماط الحياة المختلفة.

فينشي: تجربة سكن فاخرة في العاصمة الإدارية

مصر إيطاليا العقارية



أما مشروع فينشي فيقدم تجربة سكنية فاخرة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث صممه المهندس المصري الشهير هاني سعد، ويشمل المشروع مرحلة "فينشي لاجونز" التي تضم أول بحيرات قابلة للسباحة في العاصمة الجديدة، بالإضافة لمول فينشي ستريت الذي يُعد أول مول تجاري فاخر وجاهز للتسليم في المنطقة.

كايرو بيزنس بارك: مركز ريادة الأعمال والابتكار في شرق القاهرة

مصر إيطاليا العقارية



مشروع كايرو بيزنس بارك من أهم المشروعات التي طورتها شركة مصر إيطاليا العقارية خصيصًا لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة حيث استضاف المشروع في إطار دعم الشركة المتواصل للمواهب الشابة، قمة "شركات ناشئة بلا حدود" تحت عنوان "انطلق بلا حدود" و قمة Creative Summit لثلاث أعوام على التوالي، يضم المشروع مكاتب إدارية مستقلة، ومنطقة تجارية، وفندق 5 نجوم مخصص لرجال الأعمال، مما يجعله وجهة مركز لريادة الأعمال والإبداع في القاهرة الجديدة.



كاي السخنة: وجهة سياحية راقية في قلب العين السخنة



يقدم مشروع كاي السخنة مجمع سكني راقٍ حيث يقدم تجربة فريدة من نوعها ،ويمتد المشروع على مساحة 34 فدانًا ويحتوي على 460 وحدة سكنية تتنوع بين الفيلات والشاليهات، يتميز المشروع بوجود مرحلة كاملة قابلة للعيش تم الانتهاء منها، مع استمرار أعمال الإنشاء في المرحلة الثانية Can Limon Hotel & Residences، ، إلى جانب عدد من المرافق مثل منتجع خاص وشاطئ رملي يمتد على 1 كم، ومنطقة تجارية وحمامات سباحة، ومنطقة مخصصة للرياضات المائية، بالإضافة إلى عدد من المطاعم الفاخرة. كما يضم المشروع "Fins Kitesurfing Center"، أول وأكبر مركز لركوب الأمواج في العين السخنة.



سولاري رأس الحكمة: تجربة ساحلية إيطالية على شواطىء رأس الحكمة باستثمارات 54 مليار جنيه

مصر إيطاليا العقارية



يمتد مشروع سولاري رأس الحكمة على مساحة 386 فدانًا في الساحل الشمالي، ويتميز بواجهة شاطئية بطول ا كيلومتر. يحتوي المشروع على وحدات سكنية متنوعة بإطلالات مباشرة على البحر المتوسط والبحيرات الشاطئية، كما يضم بحيرات صناعية "لاجونز" مخصصة للسباحة، ومنطقة تجارية مستوحاة من الطراز الإيطالي. تم استثمار 54 مليار جنيه في المشروع لضمان تسليمه وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

مشروع الغابة العمودية: نقلة نوعية في التطوير العقاري المستدام



يعد مشروع "الغابة العمودية" Vertical Forest نقلة نوعية في التطوير العقاري المستدام، حيث يركز على تحسين البيئة الحضرية من خلال زيادة المساحات الخضراء وتقليل التلوث. تم تطوير المشروع بالتعاون مع المهندس المعماري الإيطالي ستيفانو بويري، وتم تصميمه على ثلاث مباني على شكل مكعبات بارتفاع 30 مترًا لكل منها وتضم كل منها مئات الأشجار والنباتات من مختلف الأنواع. ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا. يمتد على مساحة 11.4 فدان، ويهدف إلى مكافحة تغير المناخ من خلال امتصاص حوالي 7 أطنان من ثاني أكسيد الكربون سنويًا وإنتاج 8 أطنان من الأكسجين. كما يضم شققًا فندقية تديرها شركة ماريوت العالمية، مما يعزز معايير التخطيط الحضري والعقارات المستدامة.

راديكال 1: رمز الابتكار المعماري في العاصمة الإدارية



مشروع راديكال 1 هو واحد من المشروعات الرائدة في العاصمة الإدارية الجديدة، ووضعت تصميمه شركة CallisonRTKL العالمية. يمتد المشروع على مساحة 21 فدانًا ويتألف من مباني إدارية مستقلة ومكاتب وصالات عرض. تبلغ استثمارات المشروع 5.8 مليار جنيه، ومن المتوقع بدء تسليم الوحدات في الربع الأخير من عام 2027.

تتميز شركة مصر إيطاليا العقارية بمشاريعها المبتكرة التي جعلتها واحدة من كبرى الشركات الرائدة في التطوير العقاري المصري. وبناءً على ذلك، قدمت الشركة خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب مجموعة من العروض التي تعكس التزامها بتلبية احتياجات عملائها، مع الحفاظ على رؤيتها المستقبلية للتوسع والنهضة العمرانية في مصر.

اقرأ أيضًا:

مصر ايطاليا العقارية تتخطى مستهدف مبيعات 2023 خلال الربع الثالث وقبل نهاية العام بإجمالي مبيعات أكثر من 11 مليار جنيه



مصر إيطاليا العقارية تحقق نتائج أعمال استثنائية خلال النصف الأول من 2023

