المطورون العرب تشارك في معرض سيتي سكيب 2024 وتطرح مرحلة MUSE بنيووم مستقبل سيتي

تشارك شركة المطورون العرب القابضة (المسجلة بكود ARAB في البورصة المصرية) في معرض سيتي سكيب 2024، الذي يُقام من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية. تأتي هذه المشاركة كجزء من استراتيجية الشركة المستمرة لتعزيز نمو مبيعاتها واستقطاب شرائح جديدة من العملاء.

العروض الخاصة لشركة المطورون العرب القابضة في المعرض

سيعرض جناح شركة المطورون العرب القابضة في معرض سيتي سكيب 2024 مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية بمساحات مختلفة من مشروعاتها في شرق وغرب القاهرة، لتلبية احتياجات شريحة واسعة من زوار المعرض. كما ستطرح لأول مرة مرحلة "MUSE" بمشروع نيووم مستقبل، والتي توفر فرصًا استثمارية جذابة مع تحقيق عائد دوري مرتفع. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة خصمًا خاصًا يصل إلى 5% للزوار وخطط سداد مرنة تمتد حتى 9 سنوات.

تعليق الدكتور أيمن خليفة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب علي المشاركة

علق الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، قائلاً: "مشاركتنا في معرض سيتي سكيب 2024 تمثل فرصة لتعزيز جهودنا في التسويق والمبيعات، الحدث يتيح لنا التواصل مباشرة مع شريحة واسعة من العملاء والمستثمرين، مما يمكّننا من تسليط الضوء على مشروعاتنا الجديدة والمبتكرة".

وأشار خليفة إلى أن المشاركة في المعرض تعزز من الوعي بالعلامة التجارية للشركة، وتتيح لها تبادل الأفكار مع رواد القطاع العقاري، مما يساعد في فهم احتياجات العملاء وتقديم حلول مناسبة لهم. كما تساهم هذه المشاركة في توسيع قاعدة العملاء وزيادة المبيعات، مما يدعم أهداف النمو المستدام للشركة ويعزز الإنفاق على مشروعاتها الحالية لتسريع الأعمال الإنشائية.

طرح مرحلة MUSE بمشروع نيووم مستقبل

تطرح شركة المطورون العرب القابضة لأول مرة مرحلة "MUSE"، وهو مجمع تجاري إداري طبي يقع داخل مشروع نيووم مستقبل على مساحة تتجاوز 52 ألف متر مربع، يتميز الموقع الاستراتيجي لمرحلة MUSE بوقوعه على محور الأمل مباشرة، مما يسهل الوصول إليه من مختلف الجهات، تشمل المرحلة مساحات خضراء واسعة تلتزم بالمعايير البيئية، وتعاقدت الشركة مع كبرى الشركات لتقديم تشطيبات عالية الجودة ومداخل فندقية تضفي طابعًا مميزًا على المشروع.

مواصفات الوحدات في MUSE

تتكون مرحلة "MUSE" من أرضي و5 أدوار متكررة، وتضم وحدات تجارية بمساحات تتراوح بين 29 و1287 متر مربع، ووحدات إدارية بمساحات من 31 إلى 1676 متر مربع، ووحدات طبية بمساحات من 34 إلى 112 متر مربع.

صُممت الوحدات لتناسب مختلف الأنشطة التجارية والإدارية والطبية، مع توفير جراج بمسطح المبنى ومنطقة خدمات منفصلة لتسهيل حركة البضائع.

التقدم في الأعمال الإنشائية لمشروع نيووم مستقبل

نجحت شركة المطورون العرب القابضة في تحقيق تقدم ملموس في الأعمال الإنشائية لمشروع نيووم مستقبل، حيث تجاوزت معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من الفيلات نسبة 90%، فيما تتراوح نسب تقدم باقي المراحل بين 40 و75%، جاء هذا التقدم نتيجة استثمار ضخم في الأعمال الإنشائية لمشروع نيووم مستقبل الذي يحظى بطلب مرتفع.

نبذة عن شركة المطورون العرب القابضة

تمتلك شركة المطورون العرب القابضة محفظة متكاملة وسريعة النمو من الوجهات العقارية المتكاملة. خلال 16 عامًا من العمل الدؤوب، أصبحت واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في المنطقة، حيث ساهمت في إعادة تشكيل الخريطة العقارية في مصر من خلال مشروعات فاخرة تلبي احتياجات العملاء والمستثمرين.

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