الأظافر الاصطناعية جمال يهدد الصحة.. حقيقة تسببها للسرطان

الأظافر الاصطناعية.. تعتبر الأظافر الاصطناعية من أحدث صيحات الموضة التي تلجأ إليها الكثير من السيدات لتحسين مظهر أظافرهن وإطالتها، ومع ذلك يمكن أن تشكل خطرًا محتملاً على الصحة. يرصد الموجز التفاصيل في التقرير التالي

هل يمكن أن يسبب جل المانيكير السرطان؟

غراء الأظافر المستخدم لربط الأكريليك بالأظافر الطبيعية هو في العادة مزيج من الكحول والسيانوأكريلات والميثاكريلات الملتصقة بالضوء، مع مكونات أخرى بما في ذلك الفورمالديهايد، وهو مادة مسرطنة معروفة.

وهناك العديد من العوامل التي تساهم في خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك العمر ونوع البشرة والتعرض السابق والتاريخ العائلي.

وأظهرت بعض الدراسات وجود صلة محتملة بين التعرض المتكرر للأشعة فوق البنفسجية المستخدمة في تجفيف الأظافر الاصطناعية وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد. ومع ذلك، فإن الدراسات في هذا المجال لا تزال محدودة، ولا يمكن الجزم بشكل قاطع بأن الأظافر الاصطناعية تسبب السرطان.

الأظافر الاصطناعية جمالٌ يهدد الصحة

كيف يسبب طلاء الأظافر الجل السرطان؟

يتم علاج أظافر الجل باستخدام مجففات خاصة تنبعث منها الأشعة فوق البنفسجية في شكل أشعة UVA، والتي تعمل على تصلب الجل وتحويله إلى بوليمرات صلبة.

ونظرًا لأن معظم الأشخاص يقومون بقص أظافرهم كل بضعة أسابيع - ويستغرق الأمر حوالي عشر دقائق حتى تتصلب - فإن هذا يزيد بشكل كبير من التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

و قد يكون ظهر اليدين أحد أكثر أجزاء الجسم مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ولكنه أيضًا غير محمي بالملابس - وأحد أكثر الأماكن شيوعًا التي ينسى الناس وضع واقي الشمس عليها. إذا تم وضع واقي الشمس على اليدين، فغالبًا ما يتم غسله بانتظام دون إعادة وضعه. من المعروف أن الأشعة فوق البنفسجية تسبب سرطان الجلد.

أضرار الأظافر الاصطناعية

العدوى الفطرية والبكتيرية: تخلق الأظافر الاصطناعية بيئة رطبة ودافئة تحت الظفر الطبيعي، مما يشجع نمو الفطريات والبكتيريا. يمكن أن تسبب هذه العدوى التهابات مؤلمة وتغيرات في لون ولون الظفر.

تهيج الجلد: المواد الكيميائية المستخدمة في لصق الأظافر الاصطناعية أو إزالتها قد تسبب تهيجًا للجلد المحيط بالظفر، مما يؤدي إلى احمرار وحكة وتورم.

ضعف الأظافر الطبيعية: يؤدي تركيب الأظافر الاصطناعية بشكل متكرر إلى إضعاف الأظافر الطبيعية وتقصفها، وقد يتسبب في تلف طبقات الظفر.

الأضرار الناجمة عن الإزالة: عملية إزالة الأظافر الاصطناعية قد تتسبب في تلف طبقات الظفر، خاصة إذا تم إزالتها بشكل غير صحيح.

الأشعة فوق البنفسجية: تستخدم مصابيح الأشعة فوق البنفسجية لتجفيف بعض أنواع الأظافر الاصطناعية، وقد ارتبط التعرض المتكرر لهذه الأشعة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

الأظافر الاصطناعية جمالٌ يهدد الصحة

نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

الحد من استخدام الأظافر الاصطناعية: إذا كنتِ ترغبين في الحفاظ على صحة أظافرك، فمن الأفضل الحد من استخدام الأظافر الاصطناعية أو تجنبها تمامًا.

اختيار منتجات عالية الجودة: إذا كنتِ مصرة على استخدام الأظافر الاصطناعية، فاختر منتجات عالية الجودة من علامات تجارية معروفة.

الاهتمام بالنظافة: حافظي على نظافة أظافرك وأدوات العناية بها، وقومي بتعقيمها بشكل دوري.

ترطيب الأظافر: استخدمي كريمات الترطيب الخاصة بالأظافر للحفاظ على رطوبتها ومنع جفافها.

إزالة الأظافر الاصطناعية بشكل صحيح: استخدمي طريقة إزالة آمنة وغير ضارة بالأظافر الطبيعية.

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