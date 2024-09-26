للطلاب بجميع المحافظات.. رسوم استخراج اشتراكات قطارات السكة الحديد

رسوم استخراج اشتراكات قطارات السكة الحديد للطلاب جميع المحافظات2024 - 2025.. مع بدء الدراسة يرغب الكثير من الطلاب في معرفة رسوم استخراج اشتراكات قطارات السكة الحديد في جميع المحافظات، لكونها واحده من أفضل الوسائل الذي يعتمد عليها الطلاب سواء للذهاب أوالعودة للجامعات أو المدارس.

اشتراكات قطارات السكة الحديد

يقدم لكم موقع الموجز، خلال السطور التالية تفاصيل رسوم استخراج اشتراكات قطارات السكة الحديد للطلاب في جميع المحافظات2024 - 2025 ، وذلك بعد ارتفاع البحث عنها من قبل الطلاب الراغبين في الأشتراك.

رسوم اشتراكات قطارات السكة الحديد للطلاب

كشفت هيئة السكة الحديد، عن اسعار الاشتراكات الخاصة بالطلاب لهذا العام، وجاءت كالتالي:

سعر اشتراك القطارات للطلاب من القاهرة إلى الواسطى

القطار الروسى العادي بـ 2695 جنيهًا.

الدرجة الثالثة المكيفة بـ 5650 جنيهًا.

سعر اشتراك القطارات للطلاب من القاهرة إلى بني سويف

القطار الروسى العادى بـ 3120 جنيهًا.

الدرجة الثالثة المكيفة بـ 6070 جنيهًا.

سعر اشتراك القطارات للطلاب من القاهرة إلى المنيا

القطار الروسى العادى بـ 4805 جنيهات.

الدرجة الثالثة المكيفة بـ 8605 جنيهات.

سعر اشتراك القطارات للطلاب من القاهرة إلى أسيوط

القطار الروسى العادى بـ 6070 جنيهًا.

الدرجة الثالثة المكيفة بـ 10205 جنيهًا

سعر اشتراك القطارات للطلاب من القاهرة إلى بنها

القطار الروسى العادى بـ 1855 جنيهًا.

الدرجة الثالثة المكيفة بـ 3120 جنيهًا.

سعر اشتراك القطارات للطلاب من القاهرة إلى طنطا

القطار الروسى العادى بـ 2695 جنيهًا.

الدرجة الثالثة المكيفة بـ 6490 جنيهًا.

سعر اشتراك القطارات للطلاب من القاهرة إلى الإسكندرية

القطار الروسى العادى بـ 3690 جنيهًا.

الدرجة الثالثة المكيفة بـ 6550 جنيهًا.

أسعار اشتراكات المترو للطلاب

قيمة الاشتراك الربع سنوي «منطقة واحدة» بـ 150 جنيها.

قيمة الاشتراك الربع سنوي «منطقتين» بـ 200 جنيه.

قيمة الاشتراك الربع سنوي «ثلاث وأربع » بـ 250 جنيها.

قيمة الاشتراك الربع سنوي «خمس و 6 مناطق» بـ 300 جنيه.

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