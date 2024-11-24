يحيئيل لايتر سفير إسرائيل الجديد لدى واشنطن.. متطرف يميني وفقد ابنه في غزة

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تعيين يحيئيل لايتر، المعروف بقربه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سفيرًا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية موافقة الحكومة بالإجماع على تعيين لايتر خلفًا للسفير الحالي مايك هرتسوج، الذي سيغادر منصبه رسميًا في يناير المقبل، وينشر الموجز التفاصيل.

خلفية سياسية وعسكرية

يحيئيل لايتر يتمتع بتاريخ طويل في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية:

مقرب من الحزب الجمهوري الأمريكي، وله صلات قوية باليمين الأمريكي.

كان أحد قادة مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "يشع" في تسعينيات القرن الماضي.

عضو في حزب الليكود ويشغل حاليًا منصب مستشار استراتيجي في مراكز أبحاث إسرائيلية.

فقد ابنه في حرب غزة

لايتر عاش مأساة شخصية مؤخرًا، إذ قتل ابنه "موسى" في قطاع غزة خلال نوفمبر 2023 أثناء العدوان الإسرائيلي.

هذا الحادث ترك أثرًا على شخصيته ومواقفه السياسية المتشددة، حيث يُعرف بدعمه للحرب على غزة وانتقاده للضغوط الدولية، خاصة الأمريكية، على إسرائيل.

مواقفه السياسية

داعم للاستيطان: لايتر معروف بمواقفه اليمينية المتطرفة ودعمه القوي للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

معارضة لبايدن: انتقد بشدة سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن، وخاصة خلال العدوان الأخير على غزة، مما يعكس توجهه السياسي المحافظ واليميني المتشدد.

تأييد "السيادة الإسرائيلية" على الضفة: يعد من أبرز الداعين لفرض السيادة الإسرائيلية النهائية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، مما يثير قلقًا دوليًا بشأن احتمالية ضم الأراضي بشكل رسمي.

خلفية شخصية

أصول أمريكية: وُلد في مدينة سكرانتون بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وهاجر إلى إسرائيل قبل أكثر من أربعين عامًا.

كان عضوًا في رابطة الدفاع اليهودية، التي أسسها الحاخام المتطرف مائير كاهانا، وصنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية بسبب تورطها في هجمات واغتيالات.

أحد مؤسسي صندوق إسرائيل الواحدة، الذي يمول أنشطة المستوطنين في الضفة الغربية.

دلالات التعيين

يرى المراقبون أن تعيين يحيئيل لايتر سفيرًا لدى الولايات المتحدة يعكس تصاعد نفوذ المستوطنين في المنظومة السياسية الإسرائيلية.

كما يعتبر هذا التعيين استعدادًا لمواءمة سياسات إسرائيل مع إدارة دونالد ترامب المقبلة، التي تتسم بمواقفها المؤيدة لإسرائيل والمتسامحة مع سياسات الاستيطان.

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