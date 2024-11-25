الإمارات تفجر مفاجأة بشأن هوية قتلة الحاخام الإسرائيلي.. تفاصيل مثيرة

أشعل مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات حالة من الجدل حول مستقبل العلاقات الإسرائيلية الإماراتية خاصة بعد إدانة إسرائيل للواقعة واعتبارها كره للشعب اليهودي.

وكشفت وزارة الداخلية الإماراتية مفاجأة مدوية عن هوية الجناة الثلاثة الذين قاموا بقتل الحاخام الإسرائيلي، وتفاصيل الحادثة وملابساتها ودوافعها.

تطورات قضية مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات قضية مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات بعد الكشف عن هوية الجناة.

مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الإثنين، عن بدء إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم بارتكاب جريمة قتل الحاخام الإسرائيلي "تسفي كوجان" تمهيدًا لاحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

هوية قتلة الحاخام الإسرائيلي في الإمارات

وكشفت وزارة الداخلية الإماراتية عن هوية قتلة الحاخام الإسرائيلي، حيث أوضحت أنهم يحملون الجنسية الأوزوبكية وهم أولمبي توهيروفيتش (28) عامًا، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عامًا، وعزيزتي كاملوفيتش (33) عامًا.

وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية حرص السلطات الأمنية المختصة على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف تفاصيل الحادثة وملابساتها ودوافعها، وتسخير قدراتها وخبراتها البشرية والمهنية وإمكانياتها التقنية التي أدت إلى القبض على الجناة.

الداخلية الإماراتية تلقي القبض علي المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية قد ألقت القبض على 3 أشخاص، أمس الأحد، بتهمة قتل الحاخام الإسرائيلي من أصل مولدوفي تسفي كوغان، مؤكدة القدرة على التعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.

وشددت وزارة الداخلية الإماراتية على أن دولة الإمارات العربية بكافة مؤسساتها لن تدخر جهدًا في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها.

وحذرت وزارة الداخلية الإماراتية بكل وضوح وحزم، من أنها "ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه.

الإمارات تعلق علي مقتل الحاخام الإسرائيلي

وفي السياق ذاته، علق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي علي واقعة مقتل الحاخام الإسرائيليفي الإمارات، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة واحة استقرار ومجتمع تسامح وتعايش، مؤكدا أنها آمنة بحكمة قيادتها ووعي شعبها والمقيمين فيها.

نتنياهو يعلق علي مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات

ومن جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجهات الاستخباراتية والأمنية في الإمارات عثرت على جثة الحاخام الإسرائيلي المفقود تسفي كوغان، واعتبر الحادث إرهابًا إجراميًا معاديًا للسامية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي كان أوصى في وقت سابق، المواطنين الإسرائيليين بتجنب السفر غير الضروري إلى الإمارات العربية المتحدة.

كما دان القادة وكبار الشخصيات في إسرائيل هذه الجريمة وصنفوها في إطار "الكره للشعب اليهودي" و"معادة السامية" وطالبوا بملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم.

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