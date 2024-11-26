كيف غير فيلم ثقافي حياة طارق عبد العزيز وفتح له أبواب النجاح؟

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان طارق عبد العزيز، الذي غادر عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي، الموافق 26 نوفمبر 2023، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين".

تلك الأزمة الصحية تطورت إلى سكتة قلبية أدت إلى وفاته بشكل مفاجئ، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا مليئًا بالإبداع والتأثير.

يستعرض الموجز تفاصيل من حياة الراحل طارق عبد العزيز في ذكرى وفاته.

طارق عبد العزيز

بداية صعبة وقرار مبكر بالاعتزال



في بداياته الفنية، واجه طارق عبد العزيز العديد من التحديات، حيث تم حصره في أدوار صغيرة أثرت على نظرته لمستقبله المهني، تحدث الفنان الراحل عن قراره باعتزال التمثيل في تلك الفترة، قائلاً في تصريحات تليفزيونية: "حسيت إني مش هكمل لأني هفضل محصور في أدوار صغيرة ومش هقدم حاجة". هذا الإحباط دفعه لإعلان اعتزاله التمثيل مبكرًا، إلا أن القدر تدخل ليغير مسار حياته.

الفرصة التي أعادت الأمل للفنان طارق عبد العزيز

النقلة الحقيقية في حياة طارق عبد العزيز الفنية جاءت من خلال فيلم "فيلم ثقافي"، حيث التقاه المؤلف والمخرج محمد أمين وعرض عليه دورًا مميزًا، بعدما أقنعه بالتراجع عن قرار الاعتزال.

قال طارق عبد العزيز: "محمد أمين ضحك عليا لما قولتله اعتزلت، وقالي هو انت لسة عملت حاجة عشان تعتزل؟"، ليشارك بعدها في هذا الفيلم الذي كان نقطة تحول كبيرة في مشواره الفني لاحقًا، جاء دور آخر مميز في فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، الذي أخرجه رأفت الميهي، ليؤكد موهبته ويضعه على خريطة النجوم المميزين.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته



تعرض طارق عبد العزيز لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين" حيث أصيب الفنان بتشنجات مفاجئة جعلت الحاضرين يعيشون لحظات من الفزع والارتباك، قبل أن يتوقف نبض قلبه للحظات ويعاد إنعاشه قبل نقله إلى المستشفى رغم المحاولات لإنقاذه، وافته المنية داخل العناية المركزة، لينهي مشوار حياته الحافل بالعطاء.

طارق عبد العزيز

أخر أعماله الدرامية

كان مسلسل "وبقينا اتنين" هو آخر ما قدمه طارق عبد العزيز على الشاشة، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم البارزين مثل شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبد الله، مروة عبد المنعم، وميمي جمال.

المسلسل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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