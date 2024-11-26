أضبط ألان تردد قناة طيور الجنة عبر الأقمار الاصطناعية

تعد قناة طيور الجنة من أقدم القنوات التي تهتم بعرض محتوى ترفيهي ثقافي خاص بالأطفال من برامج و أناشيد وأطلق أول بث لها في عام 2008 ويملكها المهندس خالد مقداد ويعرض لكم الموجز تررد قناة طيور الجنة وأهم البرامج والأناشيد التي تقدمها



يمكن استقبال القناة على النايل سات من خلال التردد التالي:

قناة طيور الجنة

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

ويمكنك استقبال قناة طيور الجنة عبر القمر الاصطناعي عرب سات على التردد التالي

التردد: 11310.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

أهم برامج قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة العديد من البرامج ذات قيمة عالية ومن ضمنهم

نشرة أخبار الدار

مناجاة

الرسام الصغير

أنا أحبكم

رياضة x رياضة

طيور الجنة في عيونهم

كواليس

ماما قالت

ورتل القرآن ترتيلا

حكايا جنى

حروف الهجاء

رمضانيات

نصائح رمضانية

من أنا

مغامرات كامبنج

على خطاوي السيلاوي (برنامج)

صوتك كنز

أهم الأناشيد

اشتهرت قناة طيور الجنة بالأناشيد المميزة والتي علقت في ذهن أجيال كامله لبساطتها وتميزها حيث تقدم عبر فرقة طيور الجنة التي أنشأها مالك القناة المهندس خالد مقداد عام 1994 ومن أبرزهم



يلا حفلة فرقة— طيور الجنة

مرة طلعنا —فرقة طيور الجنة

بابا تلفون— فرقة طيور الجنة

ماما جابت بيبي— جنى مقداد

بابا جاب لي بالون —جنى مقداد

ملينا —براء العويد

اليوم العيد— جنى مقداد

جننتوني —جنى مقداد

الاشاعات —براء العويد

ماجينا ماجينا— مقاديد

كيف الحال —جنى مقداد

ماما وبابا— جنى مقداد

يا نبع الحنان —مقاديد

خالد مقداد مالك القناة

خالد عبد الله جبريل مقداد (1 يناير 1972) مؤسس ومدير قناة طيور الجنة، ولد في الكويت. تخرج مهندسًا للديكور، ثم أسس فرقة طيور الجنة عام 1994 في عمان، وأنتج العديد من الأناشيد التي تهتم بالطفل والوطن. في 25 يناير 2008، افتتح قناة فضائية أسماها قناة طيور الجنة نسبة إلى فرقته الفنية. وهو المدير العام للقناة بالإضافة إلى كونه مديرًا للفرقة.

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