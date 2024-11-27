قرارات جديدة من التحالف المصري لمصنعي اللقاحات من قبل هيئة الدواء المصرية

شهد، اليوم الأربعاء، الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، تدشين التحالف المصري لمصنعي اللقاحات، وذلك من خلال حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة هيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عوض تاج الدين أيضاً، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحي، الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، وبعض ممثلي الجهات الدولية ذات الصلة، لذا، سيرصد لكم الموجز تفاصيل هذا التحالف في التقرير التالي.

الدكتور خالد عبدالغفار

التحالف المصري لمصنعي اللقاحات

وقع على وثيقة هذا التحالف د يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور عمرو قنديل أيضاً، ونائب وزير الصحة والسكان، بالإضافة إلي توقيع ممثلو الشركات المحلية المشاركة بالتحالف على الوثيقة التي تعتبر اللبنة الأساسية للإستراتيجية الوطنية لتوطين اللقاحات في مصر.

وتابع أنه تم توفير برامج تدريب مخفضة ومجانية للكفاءات المصرية العاملة في هذا المجال، وأن هناك تكاملا بين القدرات بمصر سواء كانت هي جهات تنظيمية أو بحثية أو تصنيعية، بالإضافة إلى الدور العظيم لهيئة الشراء المصري، وأوضح أن مصر تمكنت من الحصول على مستوى النضج الثالث في مجال اللقاحات عام ٢٠٢٢، وأنها صارت مركزاً إقليميًا كبيراً قادرًا على نقل الكوادر البشرية والخبرات إلى جميع الدول الإفريقية.

تفاصيل إجتماع الوزراء والقرارات الجديدة

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء، أنه يبارك في تدشين هذا التحالف القوي، وأن مصر مرشحة كي تكون منطقة جذب للصناعة، وكل التهنئة لهذا الحلم الذي تقوم بتحقيق بعد أن طال انتظاره، وأن مصر بفضل هيئتي الدواء والشراء الموحد تمكنت من بناء استراتيجية وطنية بارزة في مجال توطين اللقاحات، وأن وزارة الصحة والسكان تؤدي بدور كبير في دعم المنظومة الوقائية ودعم منظومة اللقاحات أيضاً عن طريق شركة فاكسيرا التي تملك تاريخًا طويلاً وحافلا في مجالات الأمصال واللقاحات، وأن الوزارة بما لديها من موارد وخبرات تعمل مع شركاء النجاح المحليين والدوليين بهدف توطين اللقاحات وتصديرها إلى جميع الدول الإفريقية.

وأوضح اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، إن الكل يسعى إلى توطين صناعة اللقاحات في مصر، حيث أصبحت أزمة كورونا تحديًا كبيرًا في إتاحة اللقاحات، وكان كل بلد يحاول يسعى لتأمينها لشعبه، وأن القارة الإفريقية كانت في أخر قائمة القارات التي حصلت على حقها في اللقاحات، لذلك كان يلزم العمل على توطين صناعة اللقاحات في أفريقيا بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص، وأشار أيضاً إلى وجود سياسة موحدة للتنسيق بين الشركات المصنعة، بحيث يكون لكل مصنع مسؤولية محددة عن نوع معين من اللقاحات.

وأشار زيدان أنه سيتم عقد منتدى في فبراير 2025 خاص بتوطين صناعة اللقاحات في إفريقيا، وذلك بهدف ضمان تنسيق الجهود المستدامة لتطوير هذه الصناعة وتوطينها، بالإضافة إلى دراسة السوق الأفريقي وتقديم العديد من الحوافز لمصنعي اللقاحات.

وشدد على أن هناك خططًا واضحة بالتعاون مع الإتحاد الدولي للقاحات "جافي" وذلك لتصنيع اللقاحات في إفريقيا، مشيرًا إلى جاهزية الخطة استعدادًا لمنتدى فبراير، الذي سيعرض خلاله دور مصر في المرحلة القادمة وإمكاناتها لتصنيع اللقاحات لتصبح رائدة في هذا المجال على مستوى القارة الأفريقية كافة.

اللقاحات تنقذ العالم

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على أن هذه الإتفاقية كانت ستفشل بدون دعم رئيس الجمهورية، وتوجد إنجازات كبيرة في القطاع الطبي وذلك بفضل توجيهات الرئيس، وأن توصيات الرئيس الخاصة بتوطين صناعة الدواء أدت إلي بناء مدينة الدواء حيبتو فارما، ثم التوجه إلي تصنيع وتوطين اللقاحات وهو ما يحدث الآن، وأن صناعة اللقاحات أنقذت العالم من خطر الأوبئة والحوائج، وعلى رأسها جائحة كورونا، وأن إتاحة اللقاحات في مصر وتواجدها هدف قومي نسعى إليه جميعاً، وقمنا بتوفير ملايين الدولارات لشراء اللقاحات إبان أزمة كورونا، وأن أزمة إفريقيا ليست في توفير المال فقط، بل في توفير البنية المناسبة للتوطين أيضاً، وأن مصر تملك من الإمكانيات البشرية ما يمكنها من قيادة صناعة اللقاحات بإفريقيا.

وحدث ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تنفيذ كافة التكليفات الرئاسية الخاصة بتوطين اللقاحات، وحرص الهيئة على التعاون مع جميع شركاء النجاح من الجهات العاملة في القطاع الصحي وشركاء الصناعة المحليين والدوليين والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي.

هيئة الدواء المصرية

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