الحكم على البلوجر هدير عاطف وطليقها في قضايا النصب يوم 23 يناير

حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية المختصة، أمس الأربعاء، قضية البلوجر هدير عاطف وطليقها و آخرين، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وتوظيف الأموال، إلى جلسة 23 يناير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى، ومن خلال موقع الموجز سوف نعرض لكم تفاصيل القضية.

محاكمة هدير عاطف

كانت النيابة العامة، أحالت البلوجر هدير عاطف وشركائها، للمحاكمة العاجلة في المحكمة الاقتصادية لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.

هدير عاطف وطليقها

يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملات.

تفاصيل القضية

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغات من 16 مواطنا اتهموا بلوجر أزياء، وزوجها، له معلومات جنائية، وشقيقته وزوجها، لنصبهم واحتيالهم عليهم و التحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام “البلوجر” المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.

هدير عاطف وطليقها

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت القوات من ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاً

النيابة تحيل هدير عبد الرازق للمحاكمة 30 نوفمبر بتهمة نشر الفسق والفجور

قرار قضائي عاجل ضد البلوجر هدير عبد الرازق.. إليك التفاصيل

تطورات صادمة.. حكاية البلوجر داليا فؤاد مع مخدر الاغتصاب والطب الشرعي يتدخل