آخرهم شيرين عادل.. قصص مأساوية من حرائق منازل النجوم

أعلنت المخرجة شيرين عادل، مساء أمس، عن اندلاع حريق هائل في منزلها، حيث نشرت صورة لآثار الحريق على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقة: "ألف حمد وشكر لك يا رب، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

شيرين عادل

شيرين عادل

ولم تكن شيرين عادل مخرجة مسلسل تيتا زوزو الوحيدة التي واجهت هذه التجربة المؤلمة، حيث سبقها عدد من النجوم الذين تعرضوا لحوادث حريق في منازلهم، ولكنهم نجوا منها بأعجوبة، وقد شارك هؤلاء الفنانين تجاربهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتعاطف معهم الجمهور ويتمنى السلامة لهم، ويرصد موقع الموجز أبرز هؤلاء النجوم الذين نجوا من حرائق طالت منازلهم.

نهال عنبر

الفنانة نهال عنبر كانت من بين أحدث الفنانين الذين تعرضوا لحادث حريق في منزلها، حيث أكدت في تصريحات سابقة لها أنها كانت نائمة في غرفتها وقت اشتعال الحريق بسبب ماس كهربائي في لوحة الكهرباء، وأضافت أن ابنة خالها كانت معها في المنزل، لكن المفاجأة كانت عودة ابنها حسام بشكل غير متوقع، حيث استفاقت على صوت ابنها الذي كان يحاول السيطرة على الحريق، مما أنقذ الموقف قبل أن يتفاقم الوضع، وأشارت إلى أن هذا الحادث كان سيكون كارثيًا لو لم يعود ابنها في هذا التوقيت بسبب تسريب المياه للوحة الكهرباء.

إيهاب توفيق

إيهاب توفيق

النجم إيهاب توفيق أيضًا تعرض لحادث حريق في منزله قبل أربعة سنوات، أدى ذلك إلى وفاة والده، الحريق نجم عن مدفأة كهربائية أثناء نوم والد المطرب، مما أدى إلى انتشار النيران بسرعة وصعوبة السيطرة عليها، وقد أصيب والده باختناق شديد، وراح ضحية الحادث بعد أن كان في طابق مختلف عن باقي أفراد العائلة.

بسمة وهبة

الإعلامية بسمة وهبة مرت بتجربة مشابهة عندما نشب حريق في منزلها قبل ثلاث سنوات، أعلنت عن تفاصيله من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، حيث شاركت جمهورها بمقطع فيديو يوثق الأضرار التي لحقت بغرفتها بعد اشتعال المدفأة الكهربائية التي تركتها تعمل أثناء نومها، مما أدى إلى حريق في المشترك الكهربائي، وعلقت وقتها على الحادث قائلة: "أنا ما بتعظش أبدًا، الدفاية ولعت، والنار كانت هتولع في البيت كله، لولا ستر ربنا"، وأضافت أنها تعرضت لمثل هذا الحادث في نفس التوقيت من العام الماضي، وقالت وقتها :"لو كنت حكيت لحد ما كنتوش هتصدقوا النار اللي ولعت عندي في الأوضة وربنا نجاني وقمت والحقت الساعه 5 الفجر عملت رخامه فوق الخشب واستذكيت ومع ذلك ما كانش كفايه، الحمد لله على كل حال ربنا نجاني لو كنت تاخرت شويه وانا نايمه كانت النار ولعت في الأوضة".

محمد هنيدي

محمد هنيدي

الفنان محمد هنيدي كشف في وقت سابق عن حريق شب في منزله بسبب ماس كهربائي في جهاز التكييف، وقد شارك هنيدي صورًا لآثار الحريق عبر "فيسبوك"، مؤكدًا أن الأسرة كانت بخير وأن الأضرار اقتصرت على بعض الأجهزة الكهربائية، حيث كتب منشورا قال فيه :"الحمد لله بيتي ولع فجأة، بس الحمد لله إن ربنا حفظنا وحفظ الأسرة وإنها جت على قد كده ولحقناها بدري".

شريف منير

في نفس السياق، الفنان شريف منير نشر صورًا للدمار الذي لحق بشقته نتيجة حريق هائل نشب بسبب سقوط سيجارة على سقف إحدى الغرف، شريف منير عبر عن شكره لرجال الإطفاء وجيرانه الذين ساعدوه في إخماد النيران، مشيرًا إلى أن زوجته وابنته كانتا في المنزل وقت الحادث، بينما كان هو في التصوير، حيث شارك جمهوره وقتها بصور للحادث، معلقاً عليها: " الحمد لله قدر ولطف سيجاره اترمت من مكان ما على سقف أوضة عندي في البيت شبت حريقة".

سهير رمزي

سهير رمزي

أما الفنانة سهير رمزي فقد تعرض منزلها أيضًا لحريق بسبب المدفأة، إلا أن الحريق اقتصر على الجزء الذي كانت فيه المدفأة دون أن يتسبب في أضرار كبيرة، حيث أكدت أنها تعرضت لخسائر بسيطة وقالت في تصريحات سابقة لها: "الحمد لله، الموضوع جاء على قد كده".

منة فضالي

وأخيرًا، الفنانة منة فضالي كشفت مؤخراً عن تعرض منزلها لحريق مروع في المطبخ، مما أسفر عن إصابة والدتها بحروق في يديها، و عبرت عن شكرها لله على النجاة من الحادث، وكتبت عبر "فيسبوك": "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. كنا هنموت، المطبخ ولع باللي فيه وأمي ايديها اتحرقت الحمد لله الحمد لله".

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