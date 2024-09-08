نهال عنبر تكذب شائعات ارتدائها الحجاب واعتزالها الفن .. الحقيقة كاملة

خرجت الفنانة المصرية نهال عنبر عن صمتها لتوضح الحقيقة حول ما تم تداوله مؤخراً من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بارتدائها الحجاب واعتزالها الفن.

نشرت نهال عنبر عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك الذي رصده موقع "الموجز"، توضيحاً شديد اللهجة، تنفي فيه بشكل قاطع هذه الأقاويل، مؤكدة أنها لا تمت للحقيقة بصلة.

كتبت نهال في منشورها: "هذا الخبر غير صحيح ولا صحة لما نشر أمس، أي خبر لم يصدر مني فهو غير صحيح، ولم ولن أعتزل الفن."

نهال عنبر

نفي الشائعات

هذا النفي جاء كرد سريع على الأخبار المغلوطة التي انتشرت بشكل واسع خلال الأيام الماضية، وأثارت ضجة كبيرة بين جمهورها ومحبيها. وقد انتشرت هذه الشائعات بشكل ملحوظ دون أي تصريح رسمي من الفنانة، وهو ما دفعها للخروج ببيان واضح وحاسم لنفي كل ما يتردد.

دعوات الفنانة عبير منير لنهال عنبر

في سياق متصل، كانت الفنانة عبير منير قد شاركت متابعيها وجمهور نهال عنبر بأخبار حول حالتها الصحية، وذلك بعد أن خضعت نهال لعملية جراحية في الرابع من أغسطس. عبير منير عبرت عن دعمها الكامل لصديقتها المقربة، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام، نشرت عبير مجموعة من الصور التي جمعتها بنهال عنبر أثناء تواجدها في المستشفى، حيث ظهرت نهال على فراش المرض، وأرفقت عبير الصور برسالة مؤثرة، كتبت فيها: "مليون سلامة عليكي يا حبيبتي وصاحبتي وأختي، يا روح قلبي، ربنا يقومك بالسلامة وألف مليون سلامة عليكي، ويا رب كل الخير اللي بتعمليه يرجعلك."

وقد حظي هذا المنشور بتفاعل واسع من جمهور الفنانة، بالإضافة إلى تعليقات من زملاءها في الوسط الفني، الذين حرصوا على الاطمئنان على حالتها الصحية.

تفاعل الوسط الفني

عدد كبير من نجوم الفن علقوا على منشور عبير منير، معبرين عن حبهم الكبير لنهال عنبر واهتمامهم بصحتها، حيث سارع العديد منهم إلى كتابة رسائل دعم وتمنيات بالشفاء العاجل.

ومن بين هؤلاء النجوم، تفاعل العديد من الشخصيات الفنية الشهيرة مع الخبر، وقدموا تعليقات مشجعة وداعمة على منصة إنستجرام، كما قام بعضهم بزيارتها للاطمئنان على حالتها الصحية شخصياً.

أما عن جمهورها، فقد أبدوا تعاطفاً كبيراً معها عبر تعليقاتهم التي غلب عليها طابع المحبة والدعاء، مطالبينها بالعودة سريعاً إلى الشاشة واستكمال مسيرتها الفنية.

نهال عنبر

أخر أعمال نهال عنبر

من الجدير بالذكر أن الفنانة نهال عنبر لم تبتعد عن الساحة الفنية، بل أنها كانت جزءًا من أحدث الأعمال الدرامية التي تم عرضها في شهر رمضان الماضي، حيث شاركت نهال في مسلسل "بدون سابق إنذار"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه على شاشات التلفزيون.

تدور قصة المسلسل حول الصعوبات التي تواجهها أسرة مكونة من الزوجين مروان وليلى، حيث تتدهور علاقتهما بشكل كبير بعد أن يكتشفا إصابة ابنهما بسرطان الدم.



هذا الاكتشاف يضع الزوجين في مواجهة تحديات صعبة تتطلب منهما التضحية والعمل على إنقاذ ابنهما، مما يجعل الأحداث تتصاعد بشكل درامي مؤثر.

شارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الفن، منهم: آسر ياسين في دور مروان، وعائشة بن أحمد في دور ليلى، إلى جانب أحمد خالد صالح، وجهاد حسام الدين، وياسر علي ماهر، وحنان يوسف، ومريم الخشت، وبرز أداء الطفل الذي قام بدور ابن مروان وليلى، حيث لاقى استحساناً كبيراً من النقاد والجمهور على حد سواء.

المسلسل من تأليف عمار صبري، وإخراج هاني خليفة، وتميز بقصته الإنسانية التي أثرت في قلوب المشاهدين، خاصةً أنه تناول قضية حساسة مثل مرض السرطان وتأثيره على الأسرة.

وقد أشاد الجمهور والنقاد على حد سواء بأداء الفنانين، وخاصة الطفل الذي تألق في دور الابن المريض.

استمرارية نهال عنبر في الفن

على الرغم من انتشار الشائعات حول اعتزال نهال عنبر وارتدائها الحجاب، فإن الحقيقة أن الفنانة لا تزال مستمرة في تقديم أعمال فنية قوية ومؤثرة، وهي تعتبر من أهم الفنانات في الوسط الفني المصري، حيث قدمت خلال مسيرتها المهنية مجموعة متنوعة من الأعمال التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد.

وبالرغم من الظروف الصحية التي مرت بها مؤخراً، إلا أن نهال أكدت على أنها لن تتخلى عن الفن ولن تعتزل، مما يطمئن جمهورها على أنها مستمرة في عطائها الفني.

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