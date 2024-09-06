ملك قورة بديل منة فضالي والسبب "جوما".. خاص

اعتذرت الفنانة منة فضالي عن المشاركة في مسلسل" جوما" بطولة الفنانة القديرة ميرفت أمين، وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة، ومن إخراج محمد النقلي، دون أن توضح أسباب حتى الأن.

منة فضالي

وعلم "الموجز" من مصادر خاصة أن الشركة المنتجة لمسلسل "جوما" ستتعاقد مع الفنانة ملك قورة، لتكون بديل لـ منة فضالي، ومن المقرر عرض العمل قربيًا.

تفاصيل مسلسل جوما

مسلسل جوما" من بطولة الفنانة القديرة ميرفت أمين، محمود عبد المغني، ريم الباردوي، وفراس سعيد، لتصوير مسلسل "جوما"، وهي كلمة سكندرية تعني استيكة، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وهو مكون من 15 حلقة، ومن المنتظر عرضه خارج الموسم الرمضاني على إحدى المنصات الرقمية.

آخر أعمال ملك قورة

ومن المعروف أن شاركت الفنانة ملك قورة في بطولة فيلم " جوازه توكسيك ، وتم عرض العمل في موسم عيد الأضحى الماضي، وحقق نجاحا بين الجمهور.

ملك قورة

تفاصيل جوازه توكسيك

تدور أحداث جوازه توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، ليتعرض الثنائي بعدها برحلة من الصراعات بين الأهل فور عودتهما إلى أرض الوطن.

"جوازة توكسيك" بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وإنتاج شركة نيو سينشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات؛ سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير.

ملك قورة في بيت الرفاعي

وقد شاركت الفنانة ملك قورة في بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" مع الفنان أمير كرارة وكوكبة كبيرة من النجوم، والعمل تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي.

وجسدت الفنانة ملك قورة شخصية فتاة تدعى رقية وهي فتاة تعاني من مرض “الهيموفيليا” وهذا المرض جعل حياتها يوجد بها الكثير من الأزمات.

أبطال "بيت الرفاعي"

وشارك في بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" كل من أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، عايدة رياض، ملك قورة، رحاب الجمل، صفاء الطوخي، وأحمد فؤاد سليم، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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