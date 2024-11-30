قائمة نارية لـ نادي الإسماعيلي أمام إنبي في الدوري المصري

كشف حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكروي الأول بـ نادي الإسماعيلي عن قائمة الدراويش للمواجهة المرتقبة ضد إنبي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم أمام منافسه نادي إنبي ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري موسم 2024/2025 غدًا الأحد.

وستنطلق مواجهة فريق الكرة الأول بـ نادي الإسماعيلي ضد إنبي غدًا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

قائمة نادي الإسماعيلي ضد إنبي في بطولة الدوري المصري

ويعرض " الموجز " قائمة الإسماعيلي التي أعلن عنها المدير الفني حمد إبراهيم لملاقاة نادي إنبي على النحو التالي:

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم، وكمال السيد، وعبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد نصر، ومحمد عمار، وعبد الله محمد، وعبد الكريم مصطفى، وحاتم سكر.

نادي الإسماعيلي

خط الوسط: عماد حمدي، وهشام محمد، ومحمد حسن، ومحمد عبد السميع، وعبد الله السعيد، وعبد الرحمن الدح، ومحمد خطاري، وعبد الرحمن كتكوت، وعمر القط، وعلي الملواني، ومحمد بيومي، وإبراهيم عبد العال.

خط الهجوم: مروان حمدي، ونادر فرج، وخالد النبريصي، ومحمد زيدان، وإريك تراوري.

رئيس الإسماعيلي يرد على مساعدة الأهلي في صفقة الساعي

ومن جهة أخرى ردّ نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، على التقارير التي تشير إلى مساعدة الأهلي للدروايش ماديًا في صفقة انتقال عمر الساعي.

انضم عمر الساعي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 50 مليون جنيه.

أوضح نصر أبو الحسن في تصريحات تيلفزيونية : "الحديث حول بيع عمر الساعي للأهلي لدعم الإسماعيلي في أزمته هو كلام فارغ".

وأضاف: "إدارة الأهلي احترافية ولا تلجأ إلى مثل هذه الأمور، ونحن لا نقبل بذلك. عمر الساعي لاعب كبير للغاية والسوق يعتمد على العرض والطلب".

وتابع: "كان من المفترض أن تكون أول عقوبة للنادي خصم 6 نقاط، وهذا كان سيؤدي إلى هبوطنا، فوضع الفريق لا يتحمل خسارة ثلاث نقاط".

اقرأ أيضًا..

صراع مصري على الحذاء الذهبي الأوروبي.. عمر مرموش في مواجهة محمد صلاح

الدوري الألماني 2024-2025.. عمر مرموش يتصدر جدول ترتيب الهدافين بعد الجولة العاشرة