نائب محافظ سوهاج يشارك في فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"

شهد الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، مجموعة متنوعة من الفعاليات ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، ويستعرض الموجز تفاصيل الندوة التثقيفية عبر التقرير التالي

محافظة سوهاج.. ندوة تثقيفية بالتعاون مع شباب yly

بدأ نائب المحافظ فعالياته بحضور الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع فريق شباب yly، وتضمنت الندوة شرحا وافيا عن المبادرة الرئاسية وأثرها الكبير على المجتمع في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في بناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

زيارة نائب محاظ سوهاج معهد الأورام وتوزيع الهدايا

في لفتة إنسانية، قام نائب المحافظ بزيارة معهد الأورام في سوهاج، بصحبة شباب حملة "بشبابها". وشارك في توزيع الهدايا على الأطفال المرضى، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، ما أدخل السعادة على قلوبهم وأسرهم.

نائب محافظ سوهاج

تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية الصلعا

وشهد نائب المحافظ الحفل الذي نظمته جمعية تحفيظ القرآن الكريم بقرية الصلعا التابعة لمركز سوهاج.

وجرى خلال الحفل تكريم عدد من أبناء القرية من حفظة القرآن الكريم، تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله ودعمًا للمبادرات الدينية التي تهدف إلى تعزيز القيم المجتمعية.

تمويل المشروعات الصغيرة في سوهاج

في لقاء بمكتبه، اجتمع نائب المحافظ مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية الإقليمية للتنمية والمشروعات برئاسة الدكتور نشأت العريس، جاء الاجتماع على هامش حصول الجمعية على تمويل بقيمة 150 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف التمويل إلى دعم المشروعات الصغيرة في المحافظة، ما يعزز فرص العمل ويحقق التنمية الاقتصادية.

رسائل نائب محافظ سوهاج خلال الفعاليات

أكد الدكتور محمد عبد الهادي خلال مشاركته في هذه الفعاليات على توجيهات السيد المحافظ بضرورة التواصل مع المواطنين ودعم المبادرات التي تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين جودة الحياة، وأشاد بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تسعى إلى الاستثمار في رأس المال البشري، كخطوة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

أهمية المبادرة الرئاسية في بناء الإنسان

وتعد المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" نموذجًا هامًا في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في المجالات الصحية، التعليمية، أو الاجتماعية.

وتأتي تلك الجهود في إطار رؤية القيادة السياسية لتعزيز العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.

ختام الفعاليات

اختتم نائب المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار العمل مع مختلف القطاعات لتنفيذ المبادرات الرئاسية وتحقيق أهدافها، كما وجه الشكر لجميع الجهات المشاركة في تنظيم الفعاليات، معربًا عن تقديره لجهودهم في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة سوهاج.

تُظهر هذه الفعاليات التزام محافظة سوهاج بدعم المبادرات الرئاسية والعمل على تحسين حياة المواطنين في جميع الجوانب.

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