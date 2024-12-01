تعزيز التعاون المصري الأوكراني في مجال السلع الغذائية والتجارة الداخلية

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم الأحد مع السفير الأوكراني لدى مصر، السيد ميكولا ناهورني، بحضور مستشار السفارة فولوديمير مارتينيوك، ويستعرض الموجز تفاصيل الاجتماع.

حيث ناقش الاجتماع تعزيز التعاون في توريد السلع الغذائية الاستراتيجية، وتطوير التخزين ومنظومة التجارة الداخلية.

أوكرانيا شريك استراتيجي في تأمين الغذاء لمصر

وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين على أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الأوكراني، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في تأمين الاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية مثل الحبوب والزيوت.

احتياجات السوق المصري لـ السلع الغذائية

كما شدد الوزير على أن مصر تسعى باستمرار إلى تنويع مصادر ومناشئ التوريد وتحسين كفاءة التخزين لضمان استقرار السوق المحلي.

ومن جانبه، أعرب السفير الأوكراني ميكولا ناهورني عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها وزارة التموين المصرية في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتأمين احتياجات السوق المصري.

وأكد أن أوكرانيا تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع مصر، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

البنية التحتية للصوامع

كما ناقش الاجتماع التعاون في تطوير البنية التحتية للصوامع في مصر، حيث تم استعراض فرص التعاون الفني وتبادل الخبرات بين البلدين لتحسين منظومة تخزين الحبوب وتطوير آليات النقل والتوزيع.

وأشاد الجانبان بالتقدم الذي حققته مصر في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أهمية تعزيز هذا القطاع الحيوي.

وانتهى الاجتماع بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين لتنفيذ خطط التعاون المستقبلي وتحقيق الأمن الغذائي

صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024

وفي السياق ذاته، بدأت الوزارة صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، وتشمل 30 صنفًا بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريًا.

كما تشمل السكر والزيت والدقيق والشاي، و تستمر الوزارة في صرف الخبز المدعم بسعر 20 قرشًا للرغيف، مع توفير نقاط الخبز لاستبدالها بسلع متنوعة وفق احتياجات المواطنين.

إضافة المواليد على بطاقة التموين للحصول على دعم ديسمبر 2024

والجدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن فتح باب إضافة المواليد على البطاقات التموينية، وذلك في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الحكومي لتلبية احتياجات الأسر المصرية.

وأكدت الوزارة أن المواطنين الذين يرغبون في تسجيل مواليدهم للحصول على دعم السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024 يمكنهم التوجه إلى مكاتب التموين أو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وضمان توفير السلع الأساسية للأسر المستحقة.

السلع الغذائية

وأوضحت الوزارة أن السلع التموينية المدعومة تشمل 30 صنفًا رئيسيًا، مثل السكر والزيت والدقيق، بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه شهريًا. كما شددت على أهمية تقديم المستندات المطلوبة لضمان استكمال عملية الإضافة بنجاح.

تأتي هذه الخطوة في سياق حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل ومنظم.

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