تنبؤات بابا فانجا العرافة العمياء التي تثير الرعب في قلوب العالم

يلمع اسم العرافة العمياء البلغارية المتوفية بابا فانجا في عالم التنجيم والأساطير، إذ تتصف كل توقعاتها بالغموض والإثارة، وبالإضافة إلى أحداثها المفاجئة التي لطالما حبست أنفاس العالم، لكنها توفت وتركت خلفها تساؤلات عديدة حول ما تحقق وما بقي في طي النسيان.

ومع اقتراب بداية عام 2025 الذي وصفته بـ«بداية النهاية»، ترتفع نسبة الفضول بين الناس حول نبوءاتها التي لم ترَ النور بعد، فما الأسرار التي تخفيها تلك التوقعات ولم تتحقق؟ هذا ما سيرصد تفاصيله الموجز في النقاط التالية.

تنبؤات مرعبة

تنبؤات للعرافة العمياء لم تتحقق بعد

تنبأت بابا فانجا أنّه مع بداية عام 2025، سيكون بداية النهاية، وحيث يتبقى تقريبًا شهر على حلوله وهو الشهر الحالي، هناك عدة توقعات لم تتحقق بعد لبابا فانجا وذلك وفق موقع «forumdaily» البريطاني، ومنها الآتي:

- تواجد بشر بيننا معدلين جينيًا أو بالذكاء الإصطناعي، وأشارت العرافة العمياء إلى إمكانية تصميم البشر بمواصفات معينة وذلك عبر تقنيات الذكاء الإصطناعي أو التعديل الجيني، ولكن هذا لم يتحقق بعد على النطاق الذي تنبأت به رغم تطور تقنيات الذكاء الإصطناعي.

- وأيضاً الإتصال المباشر بين البشر والكائنات الفضائية، لكن هذا لم يحدث أو يتم إثباته علمياً.

توقعات للبابا فانجا لم تتحقق بعد

توقعت العرافة العمياء بابا فانجا أيضًا اكتشاف علاج جذري للسرطان وذلك بحلول عام 2024، ولكن هذا الأمر لم يتحقق في هذا العام على الرغم من التقدم في الأبحاث الطبية، مثل تطوير لقاحات السرطان وتقنيات تعديل المناعة، والعلاج بشكل عام لمرض السرطان، لكن على الرغم من ذلك شهد هذا العام العديد من الإنجازات في علاج السرطان، بما في ذلك لقاح سرطان الرئة LungVax، الذي لا يزال قيد التطوير.

معلومات هامة عن التنبؤات

وحصل أيضاً علماء من جامعة أكسفورد ومعهد فرانسيس كريك وجامعة كوليدج لندن على 1.7 مليون جنيه إسترليني من مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ومؤسسة CRIS Cancer Foundation لتطوير 139 لقاحًا، وذلك بناءً على موقع «forumdaily».

وقد يتيح علاجًا رائداً لسرطان المخ في المملكة المتحدة البريطانية، خلال السنوات الخمس القادمة، إذ وجد الدكتور بول مولولاند، وهو رائد في علاج سرطان المخ في جامعة كوليدج لندن، أنّ عقار إيبيليموماب كان فعالًا مع المرضى الذين فشلت العلاجات التقليدية معهم.

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