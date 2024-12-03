كسرت قلب العقاد ووقعت في غرام أربع رجال.. أسرار في حياة مديحة يسري

الفنانة مديحة يسري، تعتبر واحدة من أبرز نجمات الفن في العصر الذهبي للسينما المصرية، لقبت بـ"سمراء النيل" لجمالها الآسر وأدائها الفني المميز، وكانت علامة فارقة في تاريخ السينما العربية، تألقت بأدوارها المتنوعة وشاركت كبار النجوم، كما اشتهرت بزواجها من الموسيقار محمد فوزي، وعلاقتها الأدبية بالكاتب عباس محمود العقاد.

محطات مؤثرة في حياة مديحة يسري

ويرصد موقع الموجز، أبرز المعلومات عن الفنانة مديحة يسري، اسمها الحقيقي هنومة حبيب خليل علي، وُلدت في محافظة القاهرة ودرست في مدرسة شبرا للتطريز، اكتشفها المخرج محمد كريم، وقدّمها لأول مرة للجمهور في فيلم "ممنوع الحب" بعدها لفتت أنظار الفنان يوسف وهبي، الذي وقّع معها عقدًا لثلاثة أفلام، بشرط ألا تعمل مع أحد غيره حتى تنهي هذا العقد.

مديحة يسري

بداية مشوار مديحة يسري الفني

قدمت مديحة يسري مسيرة فنية حافلة، من أشهر أفلامها:"قبلة في لبنان"، "الإرهابي"، "بنات الليل"،أما في التلفزيون، فقدّمت أعمالًا مميزة مثل: "هوانم جاردن سيتي", وطائر في العنق.

علاقة مديحة يسري مع عمالقة الفن والأدب

عملت مديحة يسري مع كوكبة من أبرز النجوم مثل عبد الحليم حافظ، محمد فوزي، وفريد الأطرش، وأثرت الساحة الفنية بأدوارها المميزة.

علاقة مديحة يسري بالأديب عباس محمود العقاد

كانت علاقتها بالأديب عباس محمود العقاد إحدى المحطات البارزة في حياتها، حيث رأى صورتها لأول مرة في مجلة عام 1938، وُصفت خلالها بأنها وجه سينمائي جديد، وأُعجب بها بشدة، يرى فيها نموذجًا للجمال والثقافة، وسعى للتقرب منها، فأرسل أحد معارفه إلى مدرسة التطريز بشبرا حيث كانت تدرس فيها، ليستفسر عنها، شعر العقاد بسعادة كبيرة عندما علم أنها صديقة لشقيقته، فبادر بدعوتها إلى حضور صالونه الأدبي، وساعدها على تطوير ثقافتها الأدبية، وعندما زارت منزله للمرة الأولى، أذهلتها مكتبته الضخمة، والتي احتوت آلاف الكتب، وقد وجد فيها مشروعًا ثقافيًا يستحق الرعاية، فقرر أن يتبناها أدبيًا وثقافيًا، وكان يُلقي عليها دروسًا في الأدب والفكر، هذه اللقاءات جعلتها تتردد على منزله بشكل مستمر، لكن علاقتهما انتهت بخلاف بسبب دخولها المجال الفني وارتباطها بالممثل محمد أمين، وقد حاول أبعادها عن قرارها وطلب منها أن تقوم بفسخ تعاقدها مع المخرج محمد كريم، لكنها رفضت، وأبلغته أيضًا أنها قامت بتغيير اسمها الحقيقي إلى مديحة يسري، كانت هذه الأخبار بمثابة خيبة أمل كبيرة للعقاد، الذي عبّر عن استيائه بطريقة غير مباشرة، طلب من أحد الرسامين أن يرسم صورة مديحة على قطعة حلوى محاطة بالذباب.

مديحة يسري



أزواج مديحة يسري الأربعة

تزوجت مديحة أربع مرات، أولها من الممثل محمد أمين، الذي اختار لها اسمها الفني وشاركت معه في تأسيس شركة إنتاج سينمائي، ثم عانت من ظروف مادية صعبة عقب تأميم شركتها وقرار التحفظ على أموالها، وحدث ذلك في ستينيات القرن الماضي،ثم انفصلت عنه و تزوجت الطيار محمد سالم، الذي تُوفي في شبابه، مما سبب لها صدمة كبيرة.

كان زواجها الثالث من الفنان محمد فوزي، وأنجبت منه ابنها الوحيد عمرو، الذي توفي في حادث أليم، نتيجة حادث سيارة، مما أثر فيها بشدة حيث أصيبت بإنهيار عصبي، وعقب انفصالها عن زوجها محمد فوزي بقيت علاقتهما قوية ووقفت بجانبه عندما تعرض لمحنة تأميم شركته، زواجها الأخير كان من إبراهيم سلامة الراضي، شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية.

إنجازات لا تُنسى لسمراء النيل مديحة يسري

واجهت مديحة أزمات عديدة، أبرزها تأميم شركتها والتحفظ على أموالها في الستينيات رغم ذلك، استمرت في العمل وتقديم أعمال خالدة مثل أفلام "وفاء"،"حياة أو موت"، "أني راحلة"، وقد روت في أحد اللقاءات أن الفنان محمد فوزي اعترض على مشهد جمعها بعماد حمدي في فيلم"أني راحلة"، مما دفع المخرج عز الدين ذو الفقار لتعديل المشهد.

مديحة يسري

أعمال مديحة يسري الفنية

قدمت مديحة أكثر من 90 فيلمًا، من أبرزها:"يسقط الحب"،"غرام بدوية"، "النائب العام"،"الإرهابي"، أما مسلسلاتها، فتضم:"هوانم جاردن سيتي"،"يحيا العدل"،"قلبي يناديك".

رحيل مديحة يسري ورسالتها الأخيرة

توفيت مديحة يسري في 30 مايو 2018 عن عمر ناهز 99 عامًا، بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة، في أيامها الأخيرة، طلبت تناول تين وقراصيا مع الزبادي، ووجهت رسالة مؤثرة لأصدقائها في الوسط الفني قائلة: "هتوحشوني، زيارتكم كانت بتخفف عني تعبي".

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