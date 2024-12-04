الشيخ كشك فارس المنابر الذي انتقد الشعراوي وهاجم عبد الناصر واتهم السادات بالخيانة

الشيخ كشك.. في عالم الدعوة الإسلامية ، يبقى الشيخ عبد الحميد كشك من أبرز الشخصيات التي تركت بصمة واضحة في مسيرة الإصلاح الديني والاجتماعي في مصر، فهو فارس المنابر وصوت الحق الذي لا يخشى في الله لومة لائم.

فاجأ الشيخ كشك الجميع ببلاغته الفائقة وجرأته في نقد الفساد والتصدي للسلطات الحاكمة، ليصبح رمزاً من رموز الدعوة الإسلامية التي حملت هموم الأمة وأصوات المهمشين، و لم يكن فقط داعية إلى الله، بل كان أيضاً صوتاً قوياً ضد الظلم والفساد، ما جعله يتعرض للكثير من التضييق والملاحقات.

ولكن رغم كل الضغوط، ظل الشيخ كشك راسخاً في دعوته، متحدياً كل الصعاب من أجل نشر الحق، في هذا التقرير يقدم موقع الموجز، فيما يلي مسيرته الحافلة بالعطاء والصدام مع السلطة، وما تركه من إرث دعوي عظيم.

الشيخ كشك

محطات مؤثرة في حياة الشيخ عبد الحميد كشك

الشيخ عبد الحميد كشك، أحد أشهر خطباء العالم العربي، كان يُلقب بـ "فارس المنابر" و"محامي الحركات الإسلامية"، اشتهر بخطبه الحماسية التي تميزت بالجرأة في مواجهة الأوضاع السياسية والاجتماعية، وكان له أكثر من 2000 خطبة مسجلة، يتميز الشيخ كشك بتمكنه الكبير في اللغة العربية، حيث لم يخطئ أبدًا في أصولها طوال حياته.

نشأة الشيخ كشك وبداياته في حفظ القرآن

وُلد الشيخ عبد الحميد كشك في مارس 1933 بمدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة. بدأ حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، حيث أكمل حفظه قبل أن يتم العاشرة من عمره، التحق بالمعهد الديني في الإسكندرية ثم بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، ليُعين معيدًا في الجامعة عام 1957، ومع ذلك، لم يكمل مشواره الأكاديمي، بل توجه للعمل إمامًا وخطيبًا.

الشيخ كشك

تأثير فقدان البصر على مسيرة الشيخ مشك

تأثر مسار حياة الشيخ عبد الحميد كشك بعد فقدان نظره في سن مبكرة، حيث فقد عينيه وهو في مرحلة الطفولة، ولكنه استمر في تقديم دروسه وخطبه بشغف، ليكون أحد أبرز الوجوه في الساحة الدينية والإسلامية.

مواقف الشيخ كشك السياسية والمعارضة للنظام

كان الشيخ كشك من أبرز المعارضين السياسيين أثناء فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات، حيث اتهم الحكومة بالخيانة للإسلام وحذر من الفساد الاجتماعي والفني في مصر، تعارضت مواقفه مع السلطة بشكل كبير، خاصة بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد، ما جعله يتعرض للتصادم مع الحكومة، في عام 1981، اُعتقل الشيخ كشك في إطار الحملة التي طالت عددًا من المعارضين السياسيين، حيث تم اعتقاله بعد خطابه الحاد ضد السادات، رغم تعرضه للسجن والتعذيب، إلا أنه ظل ملتزمًا بقناعاته ولم يتراجع عن مواقفه.

الشيخ كشك

الاختلافات الدينية والسياسية

رغم المعارضة الشديدة بينه وبين بعض الشخصيات الدينية، مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي هاجمه في إحدى خطبه بسبب مواقفه المؤيدة للحكومة، إلا أن الشيخ كشك استمر في دعوته لمحاربة الفساد والتأكيد على مواقف الحق في مواجهة الظلم.

رؤيا الشيخ كشك قبل وفاته

في نهاية حياته، حكى الشيخ كشك لزوجته وأولاده رؤيا رأى فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث تمنى أن يكون لقاءه بالموت كما في تلك الرؤيا.

الشيخ كشك

وفاة الشيخ كشك

توفي الشيخ عبد الحميد كشك في ديسمبر 1996، في حادث مؤثر أثناء صلاة الجمعة، حيث توفي وهو في السجود في الركعة الثانية من الصلاة، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا من الدروس والخطب التي ما تزال تُذكر حتى اليوم، ويظل اسمه خالداً في ذاكرة الأمة الإسلامية.

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