شهد سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، 4 ديسمبر 2024، في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، يعكس هذا الاستقرار توازن العرض والطلب بين العملتين في السوق السودانية والمصرية، بالإضافة إلى الإجراءات النقدية المتخذة من قبل السلطات المالية في البلدين لتعزيز استقرار العملات المحلية.

سعر الجنية السوداني مقابل الجنية المصري 2024 اليوم 4 ديسمبر

ويستعرض “الموجز” أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث أعلنت عنه البنوك، حيث سجل الأرقام التالية:

وصل سعر 1 جنيه سوداني اليوم الي 0.08 جنيه مصري.

وصل سعر 5 جنيه سوداني اليوم الي 0.40 جنيه مصري.

وصل سعر 10 جنيه سوداني اليوم الي 0.80 جنيه مصري.

وصل سعر 50 جنيه سوداني اليوم الي 4 جنيه مصري.

وصل سعر 100 جنيه سوداني اليوم الي 8 جنيه مصري.

وصل سعر 500 جنيه سوداني اليوم الي 40 جنيه مصري.

وصل سعر 1,000 جنيه سوداني اليوم الي 80 جنيه مصري.

وصل سعر 5,000 جنيه سوداني اليوم الي 400 جنيه مصري.

وصل سعر 10,000 جنيه سوداني اليوم الي 800 جنيه مصري.

وصل سعر 50,000 جنيه سوداني اليوم الي 4,000 جنيه مصري.

وصل سعر 100,000 جنيه سوداني اليوم الي 8,000 جنيه مصري.

سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم استقرارًا نسبيًا مع تباين بسيط في بعض العملات.

الدولار الأمريكي بلغ سعر الشراء 2.3668 جنيه، بينما سجل سعر البيع 2.3786 جنيه، بمتوسط 2.3727 جنيه.

الين الياباني سجل سعر الشراء 0.0276 جنيه، وسعر البيع 0.0277 جنيه، بمتوسط 0.0277 جنيه.

الجنيه الإسترليني وصل سعر الشراء إلى 3.6882 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 3.7066 جنيه، بمتوسط 3.6974 جنيه.

الفرنك السويسري بلغ سعر الشراء 2.2450 جنيه، وسعر البيع 2.2562 جنيه، بمتوسط 2.2506 جنيه.

الدولار الكندي استقر عند سعر شراء 2.2712 جنيه، وسعر بيع 2.2826 جنيه، بمتوسط 2.2769 جنيه.

كرونة السويدية سجلت سعر شراء 0.3189 جنيه، وسعر بيع 0.3205 جنيه، بمتوسط 0.3197 جنيه.

الكرونة النرويجية سجلت سعر شراء 0.3819 جنيه، وسعر بيع 0.3838 جنيه، بمتوسط 0.3829 جنيه.

الكرون الدنماركي بلغ سعر الشراء 0.4067 جنيه، وسعر البيع 0.4087 جنيه، بمتوسط 0.4077 جنيه.

أسعار العملات الخليجية مقابل الجنيه السوداني اليوم

الدينار الكويتي سجل سعر شراء 8.2117 جنيه، وسعر بيع 8.2528 جنيه، بمتوسط 8.2322 جنيه.

الريال السعودي بلغ سعر الشراء 0.6314 جنيه، وسعر البيع 0.6346 جنيه، بمتوسط 0.6330 جنيه.

الدرهم الإماراتي استقر عند سعر شراء 0.6447 جنيه، وسعر بيع 0.6479 جنيه، بمتوسط 0.6463 جنيه.

الريال القطري بلغ سعر الشراء 0.6501 جنيه، وسعر البيع 0.6534 جنيه، بمتوسط 0.6517 جنيه.

الدينار البحريني وصل إلى سعر شراء 6.2778 جنيه، وسعر بيع 6.3092 جنيه، بمتوسط 6.2935 جنيه.

ريال عماني سجل سعر شراء 6.1467 جنيه، وسعر بيع 6.1774 جنيه، بمتوسط 6.1621 جنيه.

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سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت