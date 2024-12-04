بالجلابية والنبوت الصعيدي.. ظهور مثير من باسم يوسف على مسرح Arabs got" talent".

أثار الإعلامي باسم يوسف الجمهور بإطلالة غير مسبوقة على مسرح برنامج المواهب الشهير Arab's got talent مرتديا جلباب وشال صعيدي حاملا في يده عصا ضخمة "نبوت".

باسم يوسف يشعل مسرح arab got talent

وألهب باسم حماس الجمهور بهذه الإطلالة حيث تفاعل معه الجمهور بالصيحات المفعمة بالحماس والتصفيق الحاد.



برنامج arab got talent

وييستعرض لكم الموجز تفاصيل برنامج Arabs got talent, المسابقة تتيح الفرصة لمواهب الدول العربية لاعتلاء خشبة المسرح لعرض أفضل ما لديهم من ابداع امام لجنة تحكيم متخصصة وأمام الملايين من المشاهدين العرب والتنافس بين بعضهم البعض من أجل نيل الجائزة النقدية الكبرى. الاشتراك مفتوح أمام كل أنواع المواهب مثل: البهلوانيين، الكوميديين، الراقصين، المغنين، الموسيقيين، مدربي الحيوانات، فناني السيرك وغيرهم. يستطيع الاشتراك أي شخص مهما كان عمره ومهما كان نوع احترافه، بمفرده أو مع مجموعة أن تقدم للاشتراك.

خلال جميع مراحل المسابقة، الثلاثة يبقون جالسون في وسط المسرح وأمامهم منضدة عليها ثلاثة أزرار حمراء تضيء ثلاثة حروف X كبيرة. إذا هم الثلاثة كبسوا على الأزرار، هذا يعني أن العرض أو الأداء لم يعجبهم والمتسابق يوقف عرضه ويستمع إلى رأي اللجنة ومبرراتها ويغادر المسابقة. كما يغادر المتسابق إذا حصل على صوتين ضد وواحد لصالحه.

المسابقة تتألف من أربعة مراحل هي:

الأولى - مرحلة مقابلات:

تجرى في عدة دول ومدن عربية لانتقاء أفضل المواهب. على المشتركين تقديم عرض نموذج، لكي يعطوا للحكام فكرة عن ما يمكنهم فعله. إذا نالوا أعجاب لجنة التحكيم ينتقلون للمراحل التالية.

الثانية - مرحلة المشاورات:

وهي مرحلة تصفيات، بها أعضاء لجنة التحكيم يجتمعون ليشاهدوا مرة أخرى عروض المتسابقين الذين أختاروهم في مرحلة المقابلات. مهمتهم انتقاء 48 متسابق لينتقلوا لمرحلة العروض المباشرة.

الثالثة - التصفيات نصف النهائية:

أفضل 48 متسابق اختارتهم لجنة التحكيم سيقدموا أفضل ما لديهم على مدى ستة حلقات تبث على هواء مباشرةً، ثمان مشتركين في كل حلقة. وهنا الجمهور في سائر أنحاء الدول العربية يشارك عبر التصويت لموهبته المفضلة عبر الهاتف والرسائل النصية القصيرة. يبقى الثلاثة الأكثر تلقيا أتصالات ورغبة من قبل المشاهدين ولكن لا يتم أعلان تسلسل تلقي الأصوات. الأكثر تصويت ينتقل تلقائيا للحلقة النهائية والمتسابق الثاني تختاره لجنة التحكيم حسب رأيها الشخصي والثالث يغادر المسابقة.

الرابعة - الحلقة النهائية:

في الحلقة الأخيرة من السباق يتنافس فيها أفضل 12 موهبة عربية تأهلت من المراحل السابقة، والحكم فيها هو المشاهد العربي الذي سيصوت لمن يراه الأفضل ويستحق الفوز. وموهبة واحدة فقط ستفوز بالجائزة الكبرى المقدمة.

ومن الجدير بالذكر ان الموسم السابع من برنامج ارب جوت تالنت شهد نجاحا كبيرا منذ بداية انطلاقه وتتكون لجنة التحكيم من الفنانة نجوى كرم و ناصر القصبي وباسم يوسف

اقرأ أيضًا

نجوى كرم تتصدر الترند لتفاعلها الكبير مع متسابقين برنامج Arabs Got Talent

بعد انضمام باسم يوسف.. مواعيد عرض برنامج Arabs got talent الموسم السابع