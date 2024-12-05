القصة الكاملة لهتك عرض طفل على يد شاب ببولاق الدكرور

هتك عرض طفل، قصة دارت أحداثها في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، إذ إن شاب يعمل في مطعم شهير بحي بولاق الدكرور اصطحب طفلًا معه إلى شقته بحجة شراء الحلوى له.

شراء الحلوى في بولاق الدكرور

كان لا يزال في التاسعة من عمره، فيلهو مع أبناء جيله وأحلام وبراءة الطفولة هي المحرك الأساسي لكل ما يفعله في حياته اليومية، إذ إنه كان يلهو مع رفقاء جيله أمام منزله ليس بمخيلته ما سيحدث له بعد دقائق معدودة.

الموجز تستعرض قصة هتك عرض طفل في منطقة بولاق الدكرور التي اعتدت في كل تفاصيلها على حجة شراء الحلوى والتي تسردها على النحو التالي.

بداية واقعة هتك عرض طفل بولاق الدكرور

القصة بدأت بلهو الطفل أمام منزله في حي بولاق الدكرور، إلا أن الجاني أراد أن يشغل الطفل ويدفعه إلى الاستغناء عن لهوه مع أصدقائه بحجة يصبو إليها كل الأطفال وهي شراء الحلوى.

"تعالى معايا أشتري لك حاجة حلوة يا حبيبي، بس أنا بلعب مع أصحابي يا عمو، ماشي بس أنا هجيب لك حاجة حلوة وارجع كمل لعب".. فتلك الكلمات كانت حافزًا للطفل ليفعل ما فعل ويترك أصدقاءه ويذهب برفقة الشاب صاحب الثلاثة وعشرين عامًا.

طريق هلاك طفل بولاق الدكرور

شراء الحلوى كانت الخطوة الأولى لبداية الجريمة، فإذ بالشاب صاحب الثلاثة وعشرين عامًا الذي يعمل بمحل شهير في حي بولاق الدكرور يبدأ مسيرته وخطته مع الطفل من شراء الحلوى.

الطريق انحرف بالطفل وهو لا يدري ماذا يدور حلوه، فإذ بالشاب يأخذه إلى حيث يسكن في شقته بعيدًا عن أعين الجميع؛ ليبدأ في تنفيذ جريمته.

هتك عرض طفل

استدارج المتهم لطفل بولاق الدكرور بقطعة حلوى

بالفعل نفذ الشاب وعده للطفل بـ شراء الحلوى وبمجرد ما أن دخلا إلى الشقة، إذ بالشاب ينزع عنه ملابسه، ويفعل معه ما يعف اللسان عن ذكره.

جريمة بدأت بخطة شيطانية بحجة شراء الحلوى، ومرت برحلة استمرت لساعات هتك فيها الجاني عرض المجني عليه "الطفل"، إلى أن انتهى وبدأ يعيد على الطفل ملابسه حتى يعيده إلى أمام منزله، حيث كان يلهو مع الأطفال.

اكتشاف جريمة طفل بولاق الدكرور

والد الطفل لم يتوقع أن يغيب ابنه عنه لكل تلك المدة، فمع أول بصيرة بنجله نهره: "أنت كنت فين ده كله، وبتعمل إيه ومع مين"؛ ليرد الطفل بكل براءة: "معملتش حاجة ده أنا كنت مع عمو بيشتري لي حاجة حلوة".

بلاغ بواقعة هتك عرض طفل بولاق الدكرور

الطفل استمر في سرد كل ما دار بينه وبين الشاب، إذ أخبر أبيه بأن الشاب البالغ 23 عامًا من عمره اعتدى عليه جنسيًا وهتك عرضه؛ لذا هرول الأب إلى قسم الشرطة بالحي وحرر محضرًا بالواقعة.

بدأت المباحث تحرياتها في الواقعة، في حين تولت النيابة التحقيقات في الواقعة التي انتدبت الطب الشرعي لبيان اعتداء الشاب على الطفل، إذ أثبت التقرير بالفعل التعدي على الطفل.

نفذت الأجهزة الأمنية كمائن مختلفة في حي بولاق الدكرور إلى أن سقط المتهم في قبضة الأمن، واعترف أمام النيابة بالواقعة، فقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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ننشر التفاصيل الكاملة لـ«مذبحة بولاق الدكرور»