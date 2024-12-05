خطوبة الفنانة مى الغيطي على صديقها المقرب أندرياس براون

أعلنت الفنانة مى الغيطي عن خطوبتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام على صديقها المقرب الدكتور أندرياس براون.

وشاركت مى الغيطي صور الخطوبة ودونت أسفلها " رسميا اتخطبت لصديقي المقرب الدكتور أندرياس براون ، شكرا لكل أصدقائي المقربين على اليوم الجميل".



ويتسعرض لكم موقع الموجز بعض صور خطوبة الفنانة مى الغيطي

خطوبة مى الغيطي

خطوبة مى الغيطي

مى الغيطي



ومن الجدير بالذكر أن الفنانة مي الغيطي شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل مسار إجباري.



قصة مسلسل مسار إجباري

وتدور أحداث مسلسل "مسار إجباري" تدور أحداث مسلسل «مسار إجباري»، تدور قصته حول الشابان "علي" و"حسين" اللذان يعيشان حياتهما بشكل مختلف، وبعد 20 عاما يكتشفان أنهما أخوان غير شقيقين من الأب الذي توفى وترك لهما دليل براءة طرف وإدانة طرف آخر، ما يغير مسار جريمة قتل مهتم فيها أستاذ جامعي محكوم عليه بالإعدام، ويكون عليهم البحث عن القاتل الحقيقي وتقديمه لمحاكمة.

أبطال مسلسل مسار إحباري

شارك في مسلسل مسار إحباري باقة من ألمع نجوم الفن أبرزهم مي الغيطي، عصام عمر ، جوري بكر، بسمة، محسن منصور، رشدي الشامي، أحمد داش تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.

مي الغيطي

هي ابنة الكاتب محمد الغيطي والإعلامية منى بارومة وشقيقتها الممثلة ميار، رشحها والدها وهي بالسابعة من عمرها لأحدى الأدوار بالمسلسل الذي قام بكتبته عواصف النساء ومن بعده شاركت بالعديد من الأعمال على مستوى التلفزيون والسينما، إلا إنها عرفت بعد قيامها بدور «القاصرة بياضة» بمسلسل القاصرات الذي عرف الجمهور بها.

وسبق أن أثارت الفنانة مي الغيطي، الجدل عند نشر صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ومختلفة، وأطلت مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود، وجاء الفستان بتصميم أنيق وجذاب مع فيونكات باللون الأبيض لتبرز جمال ظهورها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد مي الغيطي، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت مى الغيطي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

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