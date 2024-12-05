يسرا اللوزي تكشف عن سر عقدتها من الكعب العالي بسبب الرجال

تشارك الفنانة يسرا اللوزي في الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي،و لفت طول قامة الفنانة يسرا اللوزي أنظار الحضور.

وبسؤالها عن طول قامتها هل هو طبيعي أم نتيجة للكعب قالت " مبحبش ألبس كعب عالي عشان محرجش الرجالة".

ويستعرض لكم الموجز في هذا التقرير قامات نجوم الوسط الفني من الأطول للأقصر في السياق التالي.



هاني رمزي

هاني رمزي

يتمتع الفنان هاني رمزي بقامة طويلة حيث يبلغ طول قامته 190 سم

ويناصفه في المرتبة الأولى الفنان خالد سليم.

وياتي في المرتبة الثانية المطرب وائل كفوري بطول 188 سم.

أحمد عز



احمد عز

يعد الفنان أحمد عز من أطول نجوم الوسط الفني وساعدته طول قامته ووسامته بأدوار البطولة المطلقة بعد فترة قليلة من بداية مشواره الفني.

المطرب كاظم الساهر

يتمتع كاظم الساهر بصور عذب وقامة طويلة حيث بلغ بطولة 182 سنتيمترًا.

عمرو دياب



عمرو دياب

يحتل المرتبة الاخيره على الرغم من طول قامته التي بلغت 180 سنتيمترًا.

وفي سياق متصل يستعرض لكم الموجز اطول نجمات الوسط الفني على النحو التالي.

آمال ماهر



آمال ماهر

تتصدر المطرية آمال ماهر قائمة أطول فنانات العرب حيث بلغ طولها 185 سنتيمترًا.

مايا دياب

وتأتي مايا دياب في المرتبة الثانية بطول 175 سنتيمترًا.

غادة عبد الرازق



غادة عبد الرازق

اشتهرت غادة عبد الرازق بطول قامتها ويصنفها البعض بأطول نجمات الوسط الفني ويبلغ طولها 175 سنتيمترًا.

وعلى صعيد آخر نعرض لكم أقصر نجوم الوسط الفني قامة وتأتي شيرين عبد الوهاب في الصدارة بطول 150 سنتيمترًا.

بينما تحتل المركز الثاني المطربة نجوى كرم بطول 155 سم.

ويعتبر الفنان محمد هنيدي اقصر رجال الوسط الفني قامة وبلغ طوله 160 سنتيمترًا.

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