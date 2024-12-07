باي باي يا كوتش أشهر افيهاته.. معلومات عن شرير السينما غسان مطر

غسان مطر، اسم ارتبط في أذهان الجمهور العربي بأدوار الشر التي قدمها بإتقان، وترك بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية، بصوته الخشن وقامته المميزة، استطاع أن يخلق شخصيات شريرة لا تُنسى، رغم كونه في الحقيقة شخصية طيبة ومحبة للحياة.

يقدم موقع الموجز أبرز المعلومات عن الفنان الشرير غسان مطر في السطور التالية:

حياته

اسمه الحقيقي عرفات داوود حسن المطري.

ولد 8 ديسمبر 1938 في مدينة يافا الفلسطينية.

بدأ مشواره الفني في لبنان، ثم انتقل إلى مصر حيث حقق شهرة واسعة.

قدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، ومن أبرز أدواره: دوره في فيلم لخمة رأس مع سعد الصغير وحسن حسني، ودوره في فيلم «الأبطال» أمام فريد شوقي وأحمد رمزي، كما قام بدور بارز في فيلم «الطريق إلى إيلات».

قدم أعمال فنية فلسطينية تعبر عن كفاح الفلسطينين.

كان الأمين العام لاتحاد الفنانين الفلسطينيين.

تزوج من الفنانة سما واستمر زواجهما 13 عامًا.

كيف فقد غسان مطر زوجته وابنه؟

اغتال الجيش السوري عائلة غسان مطر على يد الرئيس السورى السابق حافظ الأسد في الثمانينيات بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، إذا فقد على آثرها والدته وزوجته وابنه جيفارا، ونجت ابنتان له من محاولة الاغتيال ليلة «حرب المخيمات» التي بدأت في لبنان عام 1985، حسبما ذكر في أثناء حوار له ببرنامج «مصر في يوم».

غسان مطر

وكان الفنان غسان مطر مستهدفاً في ظل التحزبات التي كانت تشهدها بيروت آنذاك، يقول إذ كان يشغل منصب المعلق السياسي في الحرب ودائم الانتقاد للنظام السوري «كان هناك خلاف عميق بين نظام حافظ الأسد وياسر عرفات، وكنت جزءاً من هذا الخلاف»، موضحاً أنه كان حينها في مصر يصور مسلسل «محمد رسول الله» مع أحمد طنطاوي.

أعمال غسان مطر

قدم غسان مطر ما يقرب من 100 عمل فني أبرزهم فيلم

"أحلام الفتى الطايش"، "الآنسة مامي"، "مستر آند مسيز عويس"، "أمير البحار".

كما قدم العديد من الأعمال الدرامية، ومن أشهرها مسلسلات: "الزوجة الرابعة"، "أدهم الشرقاوي"، "رجل وست ستات"، وغيرها.

غسان مطر

أشهر افيهات غسان مطر

غسان مطر، الذي تولى منصب نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب، اشتهر بالعديد من الإيفيهات التي ظلت عالقة في أذهان جمهور السينما، على رأسها ايفيه "اعمل الصح"، الذي قاله في فيلم "لا تراجع ولا استسلام"، وكلمة "باي باي يا كوتش" التي تضمنها نفس المشهد.

صدمات تعرض لها النجم غسان مطر

تعرض الفنان الفلسطيني غسان مطر لصدمات عديدة منذ صغره، على رأسها الحكم عليه في سن 16 عاما بالسجن لمدة 3 شهور مع إيقاف التنفيذ بتهمة تحريض شخص أمّي يدعى "حسين الصفوري" على تفجير أنابيب البترول في طرابلس، وكان ذلك سببًا في عدم قبوله ضمن ضباط جيش التحريرالفلسطيني.

وفاته





توفي غسان مطر بعد صراع طويل مع مرض سرطان المعدة وتوفي عن عمر يناهز 76 عاما، يوم 27 فبراير 2015.

اقرأ أيضاً

نفذ عمليات سرية ضد إسرائيل.. وتم فصله من التليفزيون بسبب عبد الحليم.. والرئيس السوري حاول اغتياله .. حكايات لا تعرفها عن غسان مطر

إختراع يا كوتش.. معلومات لا تعرفها عن غسان مطر