الحالة المرورية اليوم الأحد 8-12-2024 بالقاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. شهدت الحالة المرورية اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، زحامًا مروريًا وتكدسًا في حركة سير السيارات علي أغلب الطرق والمحاور السريعة والصحراوية.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل الحالة المرورية لمعرفة أهم المحاور والميادين التي تشهد زحامات وكثافات مرورية لتفاديها.

الحالة المرورية اليوم الأحد 8 ديسمبر

وشهدت حركة المرور اليوم الأحد، كثافة مرورية عالية على كافة الطرق والمحاور السريعة والصحراوية، بالتزامن مع بداية الأسبوع وعودة الطلاب لمدارسهم وجامعاتهم، وذهاب الموظفين لأماكن عملهم، وذلك بدون وجود مؤثرات أو بلاغات لغرف عمليات الإدارة العامة للمرور.

الحالة المرورية اليوم

وانتشر رجال الإدارة العامة للمرور في كافة الطرق والمحاور الرئيسية لمتابعة حركة السير، ومواجهة أى عوائق من شأنها التأثير السلبى على حركة المرور.

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

وشهدت حركة المرور بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، زحامًا مروريًا بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل.

كما ظهرت سيولة في حركة السير فوق كوبري أكتوبر للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى الكوبري والطريق المؤدي إلى شارع النيل بمنطقة العجوزة.

وشهد ميدان الجلاء انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع التحرير، مروراً بكوبري قصر النيل وصولاً إلى ميدان التحرير.

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

وفيما يتعلق بـ الحالة المرورية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، فقد شهدت كثافة مرورية في حركة السير، وكذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بشارع المحور المركزي، وشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.

فيما شهد الطريق الدائري وطريق الأوتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولاً وشارع النيل السياحي انتظاماً في حركة سير السيارات.

الحالة المرورية

الحالة المرورية على الطرق السريعة

وبخصوص الحالة المرورية على الطرق السريعة، اليوم الأحد، فقد شهدت زحامًا مروريًا، حيث تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وأيضا على طريق العلمين الصحراوي والطريق الساحلي الدولي بالنسبة للمسافرين من وإلى القاهرة، كما تستقر حالة المرور على طريق الفيوم الصحراوي، وطريق المنصورة.

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